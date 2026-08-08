कौन हैं अल्मोड़ा के रवि टम्टा? जिसने बना दी उड़ने वाली कार, एक झलक पाने को बेताब लोग

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देवेंद्र सिंह/अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लाल ने कमाल कर दिया है. अल्मोड़ा के लाल ने उड़ने वाली कार तैयार कर दी है. सफल उड़ान का दावा किया जा रहा है, साथ ही इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. साथ ही चर्चा का विषय भी बना है.
उड़ने वाली कार बनाई
बता दें कि अल्मोड़ा के रहने वाले इनोवेटर रवि टम्टा ने अपने HAPIDA SKYNeX फ्लाइंग व्हीकल प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण करने का दावा किया है. रवि टम्टा, Hapida Sky Private Limited के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं. रवि टम्टा के अनुसार, कई वर्षों के शोध, डिजाइन, विकास और परीक्षण के बाद HAPIDA SKYNeX प्रोटोटाइप ने सफलतापूर्वक हवा में उड़ान भरी. इसे परियोजना की पहली बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है.
भविष्य में लोगों को परेशानियां कम होंगी
उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य एक सुरक्षित और पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल विकसित करना है, जिससे भविष्य में आम लोगों के लिए व्यक्तिगत हवाई परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके. उनका कहना है कि यह पहल भारत में पर्सनल स्काई मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. रवि टम्टा ने कहा कि परियोजना पर आगे भी तकनीकी परीक्षण और सुधार का कार्य जारी रहेगा. उनका लक्ष्य भविष्य में सुरक्षा मानकों के अनुरूप इस तकनीक को और विकसित कर व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार करना है.
कौन हैं रवि टम्टा
रवि टम्टा अल्मोड़ा के काफलीखाना गांव के रहने वाले हैं. वह लंबे समय से पहाड़ों पर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने में लगे हैं. उनका मानना है कि पहाड़ों पर आम जनजीवन कठिन हैं. रोजमर्रा की चुनौतियों को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर तकनीक विकसित हो. इसी क्रम में उन्होंने उड़ने वाली कार तैयार की है.
रेणु ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया
हल्द्वानी की बेटी रेणु धरियाल ने अपने बालों की वजह से पूरी दुनिया में हल्द्वानी और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. रेणु ने अपने बेहद लंबे बालों की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उनके काले और घने बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 10 इंच दर्ज की गई है. इस उपलब्धि के साथ रेणु के नाम किसी जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. उनके बालों की लंबाई अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति रॉबर्ट वाडलो की ऊंचाई के भी करीब है.
रेणु ने दुनिया में छोड़ा छाप
रॉबर्ट वाडलो की लंबाई 272 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 11.1 इंच थी. रेणु के रिकॉर्ड की पुष्टि अप्रैल में हुई, जब गीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची. जांच और माप के बाद उनके बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर दर्ज की गई. रेणु ने यूक्रेन की आलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. आलिया नासिरोवा के बालों की लंबाई 257.33 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 5.3 इंच दर्ज की गई थी.