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कौन हैं अल्मोड़ा के रवि टम्टा? जिसने बना दी उड़ने वाली कार, एक झलक पाने को बेताब लोग

Who is Ravi Tamta Almora: अल्मोड़ा के लाल ने उड़ने वाली कार बनाकर कमाल कर दिया है. सोशल मीडिया पर कार उड़ाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:29 PM IST
कौन हैं अल्मोड़ा के रवि टम्टा? जिसने बना दी उड़ने वाली कार, एक झलक पाने को बेताब लोग

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