विश्व हाथी दिवस: मौत के बीच ढाल बनी 'आशा' कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शरीफ और हाथिनी के भरोसे की अनकही दास्तान

जंगल हैं तो हाथी हैं

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा कहते है कि साल 2019 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक महावत पर जंगली हाथी ने हमला किया था, उस समय जिस हथिनी ‘आशा’ के महावत वो थे, आशा ने बीच में आकर उन्हें बचाया था. इससे यह भी पता चलता है कि हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर होते हैं, इसलिए आज के दिन यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हाथियों का क्या योगदान है. जंगल हैं तो हाथी हैं, और जंगल है तो हम सबका अस्तित्व भी हैं.