विश्व हाथी दिवस: मौत के बीच ढाल बनी 'आशा' कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शरीफ और हाथिनी के भरोसे की अनकही दास्तान

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विजय कश्यप/रामनगर: इंसान और हाथी का रिश्ता सिर्फ महावत और हाथी का नहीं होता, कई बार यह भरोसे और अपनापन की ऐसी कहानी बन जाता है, जो जिंदगी भर याद रहती है. उत्तराखंड के रामनगर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. जब मौत सामने खड़ी थी और एक हथिनी अपने महावत के लिए ढाल बन गई. विश्व हाथी दिवस पर आइए जानते हैं रामनगर के शरीफ और 'आशा' की कहानी...
'आशा' और शरीफ की दोस्ती
दरअसल, साल 2019 में महावत शरीफ पर अचानक जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया. जान बचाने के लिए शरीफ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन तभी उनकी पालतू हथिनी ‘आशा’ ने मोर्चा संभाल लिया. आशा ने जंगली हाथियों को खदेड़कर शरीफ की जान बचा ली. उस दिन एक भरोसा कायम हुआ जो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया.
हाथियों के साथ काम कर रहे शरीफ
महावत शरीफ लंबे समय से जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों के साथ काम कर रहे हैं. उनके लिए हाथी सिर्फ जंगल का एक वन्यजीव नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हैं. शरीफ बताते हैं कि साल 2019 में 8 फरवरी की शाम करीब पांच बजे वह घासलैंड क्षेत्र में हाथी पकड़ने के लिए गए थे. इसी दौरान जंगल की तरफ से दो जंगली हाथी अचानक बाहर निकल आए और उनकी तरफ बढ़ने लगे.
जंगली हाथी ने हमला कर दिया था
अचानक हुए इस हमले से शरीफ संभल नहीं पाए और घास में गिर गए. जंगली हाथियों में से एक ने उनके पैर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई और पैर की हड्डी तक प्रभावित हुई. शरीफ के लिए हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन तभी उनकी पालतू हथिनी 'आशा' उनकी तरफ दौड़ी. आशा ने जंगली हाथियों का सामना किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया.
'आशा' ने बचाई जिंदगी
शरीफ बताते हैं कि अगर उस वक्त आशा वहां नहीं पहुंचती, तो शायद वह जंगली हाथियों से बच नहीं पाते. आशा के समय पर पहुंचने से उन्हें वहां से निकलने का मौका मिला और उनकी जान बच गई. शरीफ बताते हैं कि अगर आशा नहीं होती तो जंगली हाथी मुझे मार ही देते. वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था.
जंगल हैं तो हाथी हैं
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा कहते है कि साल 2019 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक महावत पर जंगली हाथी ने हमला किया था, उस समय जिस हथिनी ‘आशा’ के महावत वो थे, आशा ने बीच में आकर उन्हें बचाया था. इससे यह भी पता चलता है कि हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर होते हैं, इसलिए आज के दिन यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हाथियों का क्या योगदान है. जंगल हैं तो हाथी हैं, और जंगल है तो हम सबका अस्तित्व भी हैं.
भरोसे के चलते गहरा हो जाता है ये रिश्ता
महावत शरीफ की जिंदगी बचाने वाली आशा की यह कहानी सिर्फ इंसान और हाथी के बीच के रिश्ते को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है. महावत और हाथी के बीच का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं होता, जंगल में रोजाना साथ रहने, एक-दूसरे को समझने और भरोसे के चलते यह रिश्ता बेहद गहरा हो जाता है.
जंगल में काम करने वाले महावत के लिए हर दिन चुनौती भरा
कॉर्बेट के जंगलों में काम करने वाले महावतों के लिए हर दिन चुनौती से भरा होता है. कभी जंगली हाथियों का सामना हो जाता है, तो कभी घासलैंड में अचानक बाघ दिखाई दे सकता है. ऐसे में महावत और उनके हाथी के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. शरीफ के लिए 8 फरवरी 2019 की शाम जिंदगीभर याद रहने वाली घटना बन गई, जिस वक्त वह खतरे में थे, उस वक्त उनकी ‘आशा’ ही उनके लिए उम्मीद बनकर सामने आई.