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विश्व हाथी दिवस: मौत के बीच ढाल बनी 'आशा' कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शरीफ और हाथिनी के भरोसे की अनकही दास्तान

World Elephant Day 2026: उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के महावत शरीफ पर जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया था. तब 'आशा' मौत के बीच ढाल बन गई थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 12, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:28 PM IST
विश्व हाथी दिवस: मौत के बीच ढाल बनी 'आशा' कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शरीफ और हाथिनी के भरोसे की अनकही दास्तान
Image Credit: फाइल फोटो

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