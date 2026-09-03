/राहुल गांधी पर FIR के बाद यूथ कांग्रेस का पुलिस पर हमला, प्रदेश महासचिव बोले- ‘सत्ता के दबाव में काम कर रही नैनीताल पुलिस

राज्य चुनें
Haldwani News : उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है. इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर नैनीताल पुलिस प्रशासन पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने और दोहरी नीति अपनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्षता के बिल्कुल खिलाफ है.
रामलीला मैदान के 'शुद्धीकरण' और कथित पक्षपात का पूरा मामला
मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. आरोप है कि उनके जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा मैदान में कथित तौर पर 'शुद्धीकरण' के नाम पर हवन कराया गया. यूथ कांग्रेस का कहना है कि इस कृत्य के माध्यम से समाज में भेदभाव और तनाव फैलाने का प्रयास किया गया था. इस घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया.
इसके विपरीत, जब राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज एक घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज कर दिया. यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित लोहनी ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे सरासर पक्षपातपूर्ण करार दिया है.
पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और बीती रात का घटनाक्रम
विरोध को और हवा तब मिली जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक को बीती रात थाने में बैठाया गया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस के इस व्यवहार का कड़ा विरोध किया और इसे विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश बताया. यूथ कांग्रेस ने एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस को किसी राजनीतिक दल का मोहरा बनने के बजाय कानून और संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए. यदि एक पक्ष की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है, तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी मामला दर्ज होना चाहिए.
सड़क पर उतरी कांग्रेस
पुलिस की इस कथित एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा है. विरोध प्रदर्शन के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के एसएसपी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संयुक्त रूप से पुतला फूंका. कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे पुलिस के इस रवैये के आगे झुकने वाले नहीं हैं. पार्टी का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और सभी पक्षों के साथ समान न्याय नहीं किया जाता, तब तक यह लड़ाई सड़क से लेकर कानूनी मंच तक जारी रहेगी.