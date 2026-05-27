Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3230652
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को झटका! DSA ग्राउंड में ही होगी ईद की नमाज, प्रशासन ने लगाई थी रोक

Nainital News: नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएसए ग्राउंड में ईद की नमाज पर लगी रोक को हटा दिया है, कोर्ट का ये आदेश राज्य सरकार के लिए बढ़ा झटका माना जा रहा है. राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन ने डीएसए खेल मैदान में ईद की नमाज पर रोक लगाई थी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 27, 2026, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद की नमाज
ईद की नमाज

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में बकरीद की नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. सरोवर नगरी के ऐतिहासिक डीएसए फ्लैट मैदान में ईद की सामूहिक नमाज पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलटते हुए नमाज की अनुमति दे दी है. अदालत के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक अधिकार और परंपराओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

कैसे हुई विवाद की शुरुआत
विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर दिए गए सख्त संदेश के बाद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस बार फ्लैट मैदान में ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी परिसरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी. 

अंजुमन ए इस्लामिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इस फैसले के खिलाफ अंजुमन ए इस्लामिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. संस्था का कहना था कि फ्लैट मैदान में दशकों से ईद की नमाज होती आ रही है और पहली बार इस पर रोक लगाना धार्मिक परंपरा और अधिकारों के खिलाफ है. याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासन का फैसला बिना पर्याप्त कारण के लिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगलवार को पूरे दिन असमंजस बना रहा
मंगलवार को पूरे दिन इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बनी रही. मल्लीताल कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने हर साल की तरह मैदान में नमाज की मांग दोहराई. इसी बीच डीएसए की ओर से पहले अनुमति दिए जाने और बाद में उसे वापस लेने की खबरों ने विवाद को और हवा दे दी. बाद में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने संयुक्त बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि मैदान में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. 

हाईकोर्ट ने अंजुमन ए इस्लामिया कमेटी को दी राहत
मामला अदालत पहुंचने के बाद पूरा घटनाक्रम बदल गया. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि वर्षों पुरानी परंपरा को अचानक रोकना उचित नहीं है. अदालत ने प्रशासन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए फ्लैट मैदान में बकरीद की नमाज की अनुमति दे दी. 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह मुद्दा केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों और संवैधानिक अधिकारों के संतुलन पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें : कार से महंगा 'सुल्तान'! डाइट में लेता देसी घी और बादाम, जानें यूपी की किस मंडी में लगा करोड़ों का ‘कुर्बानी बाजार’

TAGS

Nainital high courtEid Namaz

Trending news

Sonbhadra News
रॉबर्ट्सगंज को मिलेगी नई पहचान! फ्लाईओवर के नीचे की गंदगी और अतिक्रमण हटेगा
kanpur latest news
सपा नेता इरफान सोलंकी पर FIR, मारपीट और 3 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप
balrampur news
गुजरात से दबोचा गया 10 हजार का इनामी गैंगस्टर, बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
up ats news
सोशल मीडिया पर आतंक की साजिश! UP ATS ने पाक गैंगस्टर शहजाद के 4 स्लीपर सेल पकड़े
Varanasi News
BHU के हॉस्टल में थाली से निकली मौत! सब्जी में मरी छिपकली देख भड़के छात्र
Bundelkhand Rain Alert
झांसी समेत बुंदेलखंड को मिलेगी तपिश से राहत, कल छाएंगे बादल, बौछारें गिराएंगी पारा
Bundelkhand Rain Alert
झांसी समेत बुंदेलखंड को मिलेगी तपिश से राहत, कल छाएंगे बादल, बौछारें गिराएंगी पारा
Sonbhadra News
सोनभद्र का लाल दिखाएगा दम, दुबई में भारत की ताकत का लोहा मनवाएंगे रमाशंकर
Swami Chinmayanand
कौन हैं स्वामी चिन्मयानंद? 550 करोड़ की संपत्ति दान कर दी, सीएम योगी का ठुकराया ऑफर!
Lucknow Weather Forecast
लखनऊ समेत यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, नौतपा के बीच बदलेगा प्रदेश का मौसम!