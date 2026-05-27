नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को झटका! DSA ग्राउंड में ही होगी ईद की नमाज, प्रशासन ने लगाई थी रोक

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में बकरीद की नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. सरोवर नगरी के ऐतिहासिक डीएसए फ्लैट मैदान में ईद की सामूहिक नमाज पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलटते हुए नमाज की अनुमति दे दी है. अदालत के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक अधिकार और परंपराओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

कैसे हुई विवाद की शुरुआत

विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर दिए गए सख्त संदेश के बाद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस बार फ्लैट मैदान में ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी परिसरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी.

अंजुमन ए इस्लामिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इस फैसले के खिलाफ अंजुमन ए इस्लामिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. संस्था का कहना था कि फ्लैट मैदान में दशकों से ईद की नमाज होती आ रही है और पहली बार इस पर रोक लगाना धार्मिक परंपरा और अधिकारों के खिलाफ है. याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासन का फैसला बिना पर्याप्त कारण के लिया गया.

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मंगलवार को पूरे दिन असमंजस बना रहा

मंगलवार को पूरे दिन इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बनी रही. मल्लीताल कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने हर साल की तरह मैदान में नमाज की मांग दोहराई. इसी बीच डीएसए की ओर से पहले अनुमति दिए जाने और बाद में उसे वापस लेने की खबरों ने विवाद को और हवा दे दी. बाद में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने संयुक्त बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि मैदान में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

हाईकोर्ट ने अंजुमन ए इस्लामिया कमेटी को दी राहत

मामला अदालत पहुंचने के बाद पूरा घटनाक्रम बदल गया. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि वर्षों पुरानी परंपरा को अचानक रोकना उचित नहीं है. अदालत ने प्रशासन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए फ्लैट मैदान में बकरीद की नमाज की अनुमति दे दी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह मुद्दा केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों और संवैधानिक अधिकारों के संतुलन पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन गया है.

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