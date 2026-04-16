नारी शक्ति वंदन बिल पर सीएम पुष्कर धामी बोले—महिलाओं की भागीदारी से देश करेगा नई प्रगति

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र दसीला: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है. संसद में इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत बहस चल रही है. इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल का जोरदार समर्थन करते हुए इसे देश की महिलाओं के लिए मील का पत्थर बताया है.

जानिए क्या है मामला ?

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह बिल महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला और उन्हें सशक्त बनाने वाला है. उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से ही महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रही है. नारी शक्ति वंदन बिल इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देगा.

महिलाओं की भागीदारी से बढ़ेगी देश की प्रगति

सीएम धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो इसका सीधा असर देश के समग्र विकास पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं और अब राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ना समय की मांग है. इससे निर्णय प्रक्रिया में विविधता आएगी और समाज के सभी वर्गों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा.

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विपक्ष पर साधा निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा, जो सरकार के सकारात्मक कदमों पर भी सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा सरकार के अच्छे कार्यों को भी नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और हर मुद्दे पर आलोचना करना उनकी आदत बन गई है. हालांकि, इससे सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता और विकास कार्य लगातार जारी रहते हैं.

समानता और समावेश की बात

धामी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को समान रूप से देखती है, चाहे वह उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों और वर्गों का संतुलित विकास करना है.

नारी शक्ति वंदन बिल चर्चा में

नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर देशभर में चर्चा तेज है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. देहरादून से आई यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार भी इस बिल को लेकर पूरी तरह सकारात्मक और समर्थन में है.

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