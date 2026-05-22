उत्तराखंड में रोजगार का 'नया दौर': सिंचाई और कृषि विभाग में नियुक्ति पत्रों का वितरण, 32 हजार युवाओं का सपना हुआ साकार

Dehradun News: उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए एक और उत्साहजनक खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित हुए विभिन्न पदों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित किया.

जानिए क्या है पूरी बात ?

दरअसल, राज्य सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के कार्यकाल पर नजर डालें तो सरकारी रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. आंकड़ों के अनुसार, अब तक राज्य में 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है. इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आया है. राज्य में इस कानून के सख्ती से लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है. अब परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो गई है.

युवाओं की प्रतिभा और योग्यता को सम्मान

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि आज के समय में केवल वही युवा सरकारी पदों पर चयनित हो रहे हैं, जो अपनी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के दम पर परीक्षा पास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जहां अब पहुंच या सिफारिश नहीं, बल्कि मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है. इससे पहले के वर्षों में भर्तियों को लेकर युवाओं में जो अविश्वास का माहौल था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. अब राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के युवा भी बिना किसी डर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यदि वे योग्य हैं, तो उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी.

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प्रदेश की प्रगति में युवाओं का योगदान

सिंचाई और कृषि विभाग में हुई ये नई नियुक्तियां सीधे तौर पर राज्य की विकास योजनाओं को गति देंगी. कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, कृषि विभाग में नए कर्मियों का आना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, वहीं सिंचाई विभाग में नियुक्तियां जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक सिद्ध होंगी.

सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—प्रदेश के युवाओं को अपनी ही धरती पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना. नियुक्ति पत्र वितरण के इस आयोजन ने न केवल चयनित युवाओं के चेहरों पर खुशी बिखेरी, बल्कि उन हजारों अन्य उम्मीदवारों को भी सकारात्मक संदेश दिया है जो पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी सेवा में आने का सपना देख रहे हैं.