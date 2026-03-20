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Uttarakhandसारा अली खान को केदारनाथ दर्शन से पहले देना होगा एफिडेविट, जानिए क्या हैं नए प्रवेश नियम

सारा अली खान को केदारनाथ दर्शन से पहले देना होगा एफिडेविट, जानिए क्या हैं नए प्रवेश नियम

Rudraprayag News: केदारनाथ धाम में दर्शन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति ने गैर–सनातनी श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है. अब ऐसे श्रद्धालुओं को धाम में प्रवेश के लिए एक एफिडेविट या लिखित घोषणा देनी होगी.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:13 AM IST
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सारा अली खान को केदारनाथ दर्शन से पहले देना होगा एफिडेविट, जानिए क्या हैं नए प्रवेश नियम

Rudraprayag News:  बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में दर्शन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति ने गैर–सनातनी श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है. अब ऐसे श्रद्धालुओं को धाम में प्रवेश के लिए एक एफिडेविट या लिखित घोषणा देनी होगी, जिसमें उन्हें हिंदुत्व और सनातन धर्म में अपनी आस्था जतानी होगी.

जानिए पूरा मामला ?
दरअसल, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन परंपराओं में विश्वास रखते हैं और इसे लिखित रूप में देने को तैयार हैं, वे धाम में दर्शन कर सकते हैं.

बोर्ड बैठक में हुआ था बड़ा फैसला
हाल ही में हुई मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में गैर–सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. हालांकि बाद में इसे आंशिक रूप से संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि आस्था की पुष्टि के लिए शपथ पत्र (एफिडेविट) की व्यवस्था की जाएगी. समिति द्वारा इस शपथ पत्र का प्रारूप भी तैयार किया जाएगा, जो मंदिर परिसर में ही उपलब्ध रहेगा.

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सारा अली खान का उदाहरण चर्चा में
बताया जा रहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान जब बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को लेकर सवाल पूछा गया, तो अध्यक्ष ने कहा कि यदि वे भी एफिडेविट में सनातन धर्म और हिंदुत्व में विश्वास की बात लिखती हैं, तो उन्हें भी प्रवेश की अनुमति मिल सकती है. यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सारा अली खान कई बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुकी हैं और उनकी फिल्म “केदारनाथ” की शूटिंग भी यहीं हुई थी.

 मंदिर परिसर में ही मिलेगा शपथ पत्र
समिति ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एफिडेविट का फॉर्म मंदिर परिसर में ही उपलब्ध कराया जाएगा. इच्छुक श्रद्धालु वहीं पर इसे भरकर जमा कर सकते हैं और इसके बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी.

आस्था बनाम नियम पर बहस तेज
इस फैसले के बाद धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है. एक ओर इसे सनातन परंपराओं की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे भेदभावपूर्ण कदम भी बताया जा रहा है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर और चर्चाएं होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: Agra Accident: कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से टकराई, पूर्व फौजी समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
 

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