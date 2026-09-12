/युवाओं के सवालों पर बोले नितिन नवीन-धामी, रोजगार से AI तक क्या बोले? हल्द्वानी में हुआ सीधा संवाद

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हल्द्वानी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रोजगार और बेहतर अवसरों से जुड़े सवाल रखे. युवाओं ने सरकार की योजनाओं को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए. बातचीत में यह भी चर्चा हुई कि बदलती तकनीक और अर्थव्यवस्था के दौर में उत्तराखंड के युवा किन नए क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं.
नितिन नवीन ने कहा कि आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं है. वह रोजगार और नए अवसर पैदा करने वाला भी बन रहा है. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल के मुताबिक आगे बढ़ने का मंच दिया है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं.
उत्तराखंड के युवाओं को लेकर नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति प्रतिभा और क्षमता से भरपूर है. स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने युवाओं से बदलती परिस्थितियों को अवसर में बदलने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. सोशल मीडिया के सकारात्मक इस्तेमाल और समय के बेहतर प्रबंधन पर भी उन्होंने जोर दिया.
युवाओं की भूमिका बढ़ी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है. तकनीक और नवाचार के बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सरकार ने इस संकल्प के साथ काम किया कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आए. इसी दिशा में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब तक करीब 34 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है.
धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. नकल माफिया को जेल भेजा गया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा गया. उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित रखने के बजाय स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता के अवसर देने पर भी सरकार का फोकस है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कौशल विकास, होम स्टे और मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना जैसी पहलों के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं.
खेलों पर भी सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है. राज्य में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज की दिशा में काम आगे बढ़ाया गया है. राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का 100 से ज्यादा पदक जीतना राज्य की बढ़ती खेल प्रतिभा का प्रमाण है.
तकनीक में नए अवसर
धामी ने कहा कि पर्यटन, स्थानीय उत्पाद, विज्ञान, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है. पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में काम किया जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को समान अवसर देने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और सामर्थ्य ही विकसित उत्तराखंड के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट सहित जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे.