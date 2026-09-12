/युवाओं के सवालों पर बोले नितिन नवीन-धामी, रोजगार से AI तक क्या बोले? हल्द्वानी में हुआ सीधा संवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है. तकनीक और नवाचार के बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सरकार ने इस संकल्प के साथ काम किया कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आए. इसी दिशा में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब तक करीब 34 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है.