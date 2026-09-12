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युवाओं के सवालों पर बोले नितिन नवीन-धामी, रोजगार से AI तक क्या बोले? हल्द्वानी में हुआ सीधा संवाद

हल्द्वानी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया. करियर, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, तकनीक, खेल और उत्तराखंड के भविष्य को लेकर युवाओं ने सवाल पूछे और अपने सुझाव भी साझा किए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 12, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:02 PM IST
युवाओं के सवालों पर बोले नितिन नवीन-धामी, रोजगार से AI तक क्या बोले? हल्द्वानी में हुआ सीधा संवाद

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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