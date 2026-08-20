Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड का मिशन शुरू, 100-150 प्रतिभाओं की होगी वैज्ञानिक पहचान

ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड का मिशन शुरू, 100-150 प्रतिभाओं की होगी वैज्ञानिक पहचान

ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखंड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने खेल विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की पहचान, चयन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण को लेकर जरूरी निर्देश दिए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:13 PM IST
ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड का मिशन शुरू, 100-150 प्रतिभाओं की होगी वैज्ञानिक पहचान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MSc छात्रा की प्रेमी के बाथरूम में मिली, मां ने खोला कमरा तो उड़ गए होश
2
3
4
5