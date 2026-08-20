/ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड का मिशन शुरू, 100-150 प्रतिभाओं की होगी वैज्ञानिक पहचान

टाइमलाइन के साथ होगी मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिभाओं की पहचान से लेकर प्रशिक्षण शुरू होने तक हर चरण के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा तय की जाए. इन लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि ओलंपिक-2036 को ध्यान में रखते हुए अभी से प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम बनाना जरूरी है. उत्तराखंड में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को उचित मंच, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है. बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बंसल, डॉ. रणवीर सिंह चौहान और अपर सचिव नमामि बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.