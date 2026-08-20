/ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड का मिशन शुरू, 100-150 प्रतिभाओं की होगी वैज्ञानिक पहचान

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ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखंड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने खेल विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की पहचान, चयन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण को लेकर जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश की क्षमता और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप खेलों को प्राथमिकता देने और मिशन मोड में स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम करने पर जोर दिया. शुरुआती चरण में 100 से 150 प्रतिभावान बच्चों को चिह्नित कर उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश के पोटेंशियल के आधार पर ऐसे खेलों की पहचान की जानी चाहिए, जिनमें यहां के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने प्रतिभाओं की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित करने को कहा. चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया गया. चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, कोचिंग, फिटनेस और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही बच्चों के चिन्हीकरण, कोच की उपलब्धता और प्रशिक्षण शुरू करने की समयसीमा अभी से तय करने को कहा गया है.
स्कूल स्तर से प्रतिभा पहचान
मुख्य सचिव ने खेल प्रतिभाओं की पहचान स्कूल स्तर से करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में खेलों को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करने की जरूरत है. स्कूलों में कार्यरत पीटीआई के सेंसिटाइजेशन और ग्रूमिंग पर भी ध्यान देने को कहा गया, ताकि वे बच्चों की खेल प्रतिभा पहचानकर उसे बेहतर तरीके से निखार सकें. इसके साथ ही स्कूलों में सकारात्मक खेल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचों की क्षमता निर्माण भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर प्रशिक्षण के लिए सक्षम कोच जरूरी हैं.
भविष्य के कोच भी तैयार होंगे
बैठक में वर्तमान के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाकर भविष्य के प्रशिक्षित कोच के रूप में तैयार करने की दिशा में काम करने की बात कही गई. मुख्य सचिव ने कहा कि इससे आने वाले समय में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण कोचों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी. यानी ओलंपिक-2036 की तैयारी को केवल खिलाड़ियों तक सीमित रखने के बजाय प्रशिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है. इससे प्रदेश में लंबे समय के लिए खेल प्रतिभाओं को तैयार करने का आधार विकसित किया जा सकता है.
टाइमलाइन के साथ होगी मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिभाओं की पहचान से लेकर प्रशिक्षण शुरू होने तक हर चरण के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा तय की जाए. इन लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि ओलंपिक-2036 को ध्यान में रखते हुए अभी से प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से तैयार करना और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम बनाना जरूरी है. उत्तराखंड में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को उचित मंच, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है. बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बंसल, डॉ. रणवीर सिंह चौहान और अपर सचिव नमामि बंसल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.