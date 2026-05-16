पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासी जंग! कांग्रेस का हल्लाबोल, जानें क्या बोले जसपुर विधायक?

Jaspur Petrol Diesel Price Hike News: देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध के स्वर उग्र हो चले हैं. इसी के तहत उत्तराखंड के जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने भी मोर्चा खोलते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया.
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Jaspur Petrol Diesel Price Hike News/ सतीश कुमार: देशभर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. वहीं नीट यूजी परीक्षा को लेकर भी बवाल मचा हुआ था. इसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ और नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक मामले पर जयपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने आज प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया.
प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 हजार 987 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार 178 रुपए कर दिए गए.
जसपुर विधायक ने लगाए ये संगीन आरोप
जसपुर विधायक ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने की असर सीधे आम नागरिक पर खाद्य पदार्थ पर महंगाई के रूप में पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक पश्चिम बंगाल पांच राज्यों के चुनाव का दौर चला तब तक सरकार द्वारा किसी भी चीज पर रेट नहीं बढ़ाये गए. चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल-डीजल पर तीन-तीन रुपए बढ़ा दिए गए. उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों से कहना है कि एक एकड़ पर एक कट्ठा खाद का मिलेगा, क्योंकि गैस बाहर से आती है, जिससे खाद बनने में दिक्कत आती है.
रसोई का बजट भी बिगड़ेगा-जसपुर विधायक
जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि हमारी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हैं और इस चुनाव से ही मतलब है. पेट्रोल-डीजल के दामों में ही बढ़ोतरी का असर आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला है, जिससे रसोई का बजट भी बिगड़ेगा. नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने सरकार को किसान विरोधी, मातृशक्ति विरोधी और युवा विरोधी बताया.
जसपुर विधायक ने यह भी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि अगर उनसे देश नहीं संभल रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
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