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Petrol Diesel Price Today: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के नए भाव अपडेट, तुरंत जानिए आज आपके शहर में तेल के दाम घटे या बढ़े?

Petrol Diesel Price Today: गुरुवार सुबह 6 बजे ही देहरादून समेत अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय कर दी गईं. उत्तराखंड के हर शहर में पेट्रोल-डीजल का क्‍या रेट है यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 28, 2026, 08:16 AM IST
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Petrol Diesel Price
Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price Today 28 May 2026: रोज सुबह की शुरुआत न सिर्फ सूरज की किरणों के साथ होती है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी आपका इंतजार कर रही होती हैं. ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती हैं. हर दिन सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) ताजा कीमतें जारी कर देती हैं, जो ग्‍लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय दर में आए बदलावों पर आधारित होती हैं. 

पारदर्शिता तय करती है ये प्रणाली
ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि रोज कीमतों की जानकारी रखना हर किसी के लिए जरूरी होने के साथ समझदारी भी है. सरकार की यह प्रणाली पारदर्शिता तय करती है. ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह से कोई गलत जानकारी न मिले. आज सुबह 6 बजे उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य शहरों की कीमतें आप जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. तो आइये जानते हैं उत्तराखंड के जिले में पेट्रोल-डीजल के रेट?

जानिए आपके शहर में कितना है दाम?
देहरादून में पेट्रोल ₹100.81 और डीजल ₹96.26, उत्तरकाशी में पेट्रोल ₹101.70 और डीजल ₹97.02, चमोली में पेट्रोल ₹101.89 और डीजल ₹97.13, रुद्रप्रयाग में पेट्रोल ₹100.03 और डीजल ₹95.56, हरिद्वार में पेट्रोल ₹99.54 और डीजल ₹95.05, पिथौरागढ़ में पेट्रोल ₹101.97 और डीजल ₹97.18, बागेश्वर में पेट्रोल ₹101.18 और डीजल ₹96.63, अल्मोड़ा में पेट्रोल ₹102.16 और डीजल ₹97.32, नैनीताल में पेट्रोल ₹100.55 और डीजल ₹95.81, उधम सिंह नगर में पेट्रोल ₹99.95 और डीजल ₹95.48 है. 

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क्यों बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत?
15 मई 2026 को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 3 रुपये और डीजल भी तीन रुपये महंगा हो गया है. कुछ दिन बाद ही दोबारा पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े. 23 मई को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. फिर 25 मई को इसके रेट बढ़े हैं. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि कच्चे तेल कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. यह अंडर रिकवरी लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. जबकि, एक तिमाही घाटा करीब 1 लाख रुपये है. 

उन्होंने कहा था कि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम पहले के 64-65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 115 डॉलर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने 2022 के बाद से ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं.
 
कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 28 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

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