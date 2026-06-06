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Petrol-Diesel Price Today: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, देखिए आज कहां घटे और कहां बढ़े तेल के भाव?

Petrol Diesel Price Today: शनिवार सुबह 6 बजे ही देहरादून समेत अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय कर दी गईं. उत्तराखंड के हर शहर में पेट्रोल-डीजल का क्‍या रेट है यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:12 AM IST
Petrol-Diesel Price Today: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, देखिए आज कहां घटे और कहां बढ़े तेल के भाव?
Image Credit: Petrol-Diesel Price

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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