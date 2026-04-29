बद्री विशाल के दर पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़, कपाट खुलने के 6 दिन के भीतर 90 हजार भक्तों ने किए दर्शन

चमोली न्यूज/पुष्कर चौधरी: उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए देशभर से भक्त पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी अलकनंदा घाटी भक्तिमय माहौल में डूबी हुई है. यात्रा की शुरुआत इतनी प्रभावशाली रही है कि महज 6 दिनों के भीतर ही 90 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं. श्रद्धालुओं की यह भारी संख्या न केवल क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का संचार कर रही है, बल्कि प्रशासन के लिए भी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने की एक बड़ी कसौटी साबित हो रही है.

जानिए पूरी जानकारी ?

दरअसल, बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए चमोली पुलिस प्रशासन ने धाम में सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए हैं. पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के निर्देशन में बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर विभाजित किया गया है. मंदिर परिसर और उसके आसपास की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दो अधिकारियों के नेतृत्व में तीन इंस्पेक्टर और दो सौ से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है.

यात्रियों के लिए व्यवस्था

सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए मंदिर परिसर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS), राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) और आईटीबीपी की एक विशेष प्लाटून को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही, श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए पीएसी की एक प्लाटून अलग से तैनात की गई है, ताकि मुख्य धाम में वाहनों का दबाव कम रहे और पैदल यात्रियों को असुविधा न हो.

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यात्रा मार्ग पर आधुनिक तकनीक

सुरक्षा का यह पहरा केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनपद की सीमा कमेड़ा से लेकर श्री बद्रीनाथ धाम तक के करीब 180 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग को भी सुरक्षित बनाया गया है. पूरे मार्ग पर निगरानी के लिए पुलिस की 25 विशेष बाइक तैनात की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक पर दो-दो जवान मुस्तैद रहते हैं. इन जवानों को आधुनिक वायरलेस सेट और कैमरों से लैस किया गया है, ताकि वे पल-पल की जानकारी नियंत्रण कक्ष तक पहुंचा सकें. इस मोबाइल यूनिट का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग पर किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना और श्रद्धालुओं को मौके पर ही सहायता उपलब्ध कराना है.

जानें प्रशासन की गाइडलाइन

पहाड़ी रास्तों पर यात्रा की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने भूस्खलन संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. इन स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी भूगर्भीय हलचल या मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा सके. प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से यह विशेष अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें और पुलिस द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. वर्तमान में प्रशासन की मुस्तैदी और भक्तों के अनुशासन के चलते बद्रीनाथ यात्रा सुरक्षित और निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है.

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