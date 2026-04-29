15 जून तक कर सकेंगे पिंडारी ग्लेशियर का दीदार, यहां से दिखेंगे स्वर्ग जैसे नजारे, पर्यटकों के लिए तैयारियां अधूरी

Pindari Glacier Trek News: उत्तराखंड के प्रमुख ट्रेकिंग रूट्स में शामिल वर्ल्ड फेमस पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक हर साल देश-विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस बार ट्रेक खुलने के बाद भी हालात पूरी तरह दुरुस्त नहीं दिख रहे. इस ट्रेक पर बने शौचालय जर्जर हालत में हैं. कई जगह रास्ते टूटे और क्षतिग्रस्त पड़े हैं. जबकि विश्राम स्थल भी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं. ऐसे में पर्यटकों को शुरुआती सफर से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी

इन अव्यवस्थाओं का असर सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं है. स्थानीय गाइड और पोर्टर भी परेशान हैं. जहां प्रशासन ट्रेक शुरू होने का दावा कर रहा है. वहीं जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी साफ दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल ट्रेक खुलने से पहले मरम्मत और सुधार कार्य पूरे किए जाते हैं, लेकिन इस बार तैयारियां अधूरी छोड़ दी गई हैं. फिलहाल प्रशासन जल्द व्यवस्था ठीक करने कि बात कर रहा है.

कब तक खुला रहेगा ये ट्रेक?

दरअसल, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक रूट को पर्यटक, ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया है. यह 15 जून 2026 तक पर्यटकों के भ्रमण, ट्रेकिंग और अभियानों के लिए खुला रहेगा. बागेश्वर जिला पर्यटन विकास अधिकारी पीके गौतम की मानें तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक को पर्यटकों के लिए व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है. ताकि, पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है.

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अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना पूरी तैयारी के ट्रेक खोलना पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के साथ समझौता नहीं है? अगर जल्द व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं तो इसका असर न सिर्फ पर्यटन पर पड़ेगा, बल्कि बागेश्वर जिले की छवि भी दांव पर लग सकती है.

बेहद खूबसूरत है ये ग्लेशियर

आपको बता दें, पिंडारी ग्लेशियर अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचकारी अनुभवों के लिए मशहूर है, जहां हर साल देश और विदेश से काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. यहां बर्फीली चोटियों के साथ ग्लेशियर के दीदार होते हैं. इसके साथ ही यहां की मखमली घास की मैदान यानी बुग्याल भी पर्यटकों को खूब लुभाते हैं.

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