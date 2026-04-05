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पिथौरागढ़ में पार्किंग व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा, 6 पार्किंग जल्द होंगी शुरू

Pithoragarh News:  उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जनपद में निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों को जल्द शुरू कराने की तैयारी तेज कर दी गई है.

 

Written By  Zee Pramod Sharma |Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:15 PM IST
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Pithoragarh parking
Pithoragarh parking

Pithoragarh News/मनीष चौधरी:  लगातार बढ़ते वाहन दबाव के बीच पिथौरागढ़ जनपद में पार्किंग की सुविधाओं को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में यह तय हुआ कि निर्माणाधीन कुल 12 पार्किंग स्थलों में से 6 पार्किंग स्थल अब पूरी तरह तैयार हैं. बैठक में जिला विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री जगदीश जोशी ने बताया कि तैयार पार्किंग स्थलों में 3 सतही और 3 बहुमंजिला पार्किंग शामिल हैं. बाकी के निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों पर भी तेजी से कार्य प्रगति पर है. 

जिलाधिकारी ने दिए गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश
जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में पार्किंग परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 12 पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 6 का निर्माण पूरा हो चुका है. इनमें 3 सतही (सरफेस) और 3 बहुमंजिला पार्किंग शामिल हैं, जबकि बाकी पर काम जारी है.

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास प्रस्तावित पार्किंग स्थल, जहां फिलहाल कार्य रुका हुआ है, जो किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पूर्ण हो चुकी पार्किंग का जल्द हस्तांतरण कर उन्हें संचालित करने पर जोर दिया गया.

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डीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए. साथ ही लंबित परियोजनाओं में तेजी लाकर आम जनता को जल्द से जल्द पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, लोनिवि के अधिशासी अभियंता दिनेश गुप्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे.

देहरादून आएंगे पीएम मोदी
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी देहरादून में आगमन हो सकता है. जिसको लेकर तैयारी चल रही है, भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारी चल रही है क्योंकि उनके आने कार्यक्रम प्रस्तावित है.आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे का शुभारंभ करेंगे.  जिसकी तैयारी चल रही है, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ है. जिससे दिल्ली देहरादून का आगमन काफी सरल सुगम हो जाएगा. 

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