/पिथौरागढ़ में SSB का खेल संग्राम शुरू, बैडमिंटन-टेबल टेनिस में भिड़ेंगे चुने हुए खिलाड़ी

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Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल के अंतर-सीमांत क्लस्टर-2026 का आगाज हो गया है. 19 से 22 अगस्त तक चलने वाली इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में एसएसबी के अलग-अलग सीमांत मुख्यालयों और इकाइयों से चुने गए खिलाड़ी बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. आयोजन का मकसद खिलाड़ियों को बेहतर मंच देना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और बल में खेल संस्कृति को मजबूत करना है.
खेलों के मैदान पर मुकाबले के साथ एसएसबी के खिलाड़ियों की प्रतिभा को परखने का मंच भी तैयार हो गया है. 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़ के तत्वावधान में 19 से 22 अगस्त तक अंतर-सीमांत क्लस्टर बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस-2026 आयोजित किया जा रहा है. इसमें एसएसबी के विभिन्न सीमांत मुख्यालयों और इकाइयों से चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. चार दिनों तक दोनों खेलों की अलग-अलग स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे. प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल जीत-हार तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे राष्ट्रीय व बल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पहचान बनाने का अवसर देना भी है.
दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ मुकाबला
प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 अगस्त को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्यमंत्री अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान महानिरीक्षक एसएसबी अमित कुमार और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. उद्घाटन समारोह में अलग-अलग सीमांत मुख्यालयों से आई टीमों ने मार्च-पास्ट किया. खिलाड़ियों ने अनुशासन, एकता और खेल भावना का प्रदर्शन किया, जबकि दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया. अजय टम्टा ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सही समय पर निर्णय लेने और टीम भावना को मजबूत करते हैं. उनके मुताबिक एसएसबी जैसे अनुशासित बल में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे शारीरिक दक्षता और मानसिक मजबूती के साथ आपसी तालमेल भी बेहतर होता है.
पिथौरागढ़ में पहली बार आयोजन
इस अंतर-सीमांत क्लस्टर-2026 की मेजबानी 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ़ पहली बार कर रही है. आयोजन को लेकर खिलाड़ियों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले से तैयार की गई हैं. बैडमिंटन के मुकाबले एस.जे.डी. बैडमिंटन अकादमी में होंगे, जबकि टेबल टेनिस प्रतियोगिता श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जा रही है. खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं के अलावा ठहरने, भोजन, परिवहन और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं. आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को ऐसा माहौल देने की कोशिश है, जहां वे बिना किसी अतिरिक्त चिंता के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
खेल संस्कृति को मिलेगी नई मजबूती
प्रतियोगिता में एसएसबी के विभिन्न सीमांत मुख्यालयों और इकाइयों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. आयोजन में महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत अमित कुमार, उप महानिरीक्षक सुरेश सुब्रमणियम, 55वीं वाहिनी के कमांडेंट महेंद्र प्रताप समेत एसएसबी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान मौजूद रहे. आने वाले दिनों में बैडमिंटन और टेबल टेनिस की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले होंगे. प्रतियोगिता से चुने गए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को आगे ले जाने का मौका मिलेगा. साथ ही बल के जवानों में नियमित खेल, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने में भी यह आयोजन अहम भूमिका निभाएगा.