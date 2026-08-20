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पिथौरागढ़ में SSB का खेल संग्राम शुरू, बैडमिंटन-टेबल टेनिस में भिड़ेंगे चुने हुए खिलाड़ी

Pithoragarh: पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल के खिलाड़ियों के बीच खेल मुकाबलों का रोमांच शुरू हो गया है. 55वीं वाहिनी एसएसबी की मेजबानी में 19 से 22 अगस्त तक अंतर-सीमांत क्लस्टर-2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सीमांत मुख्यालयों और इकाइयों से चुने गए खिलाड़ी बैडमिंटन और टेबल टेनिस की अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:59 PM IST
पिथौरागढ़ में SSB का खेल संग्राम शुरू, बैडमिंटन-टेबल टेनिस में भिड़ेंगे चुने हुए खिलाड़ी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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