/पिथौरागढ़ में SSB का खेल संग्राम शुरू, बैडमिंटन-टेबल टेनिस में भिड़ेंगे चुने हुए खिलाड़ी

प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 अगस्त को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्यमंत्री अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान महानिरीक्षक एसएसबी अमित कुमार और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. उद्घाटन समारोह में अलग-अलग सीमांत मुख्यालयों से आई टीमों ने मार्च-पास्ट किया. खिलाड़ियों ने अनुशासन, एकता और खेल भावना का प्रदर्शन किया, जबकि दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया. अजय टम्टा ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सही समय पर निर्णय लेने और टीम भावना को मजबूत करते हैं. उनके मुताबिक एसएसबी जैसे अनुशासित बल में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे शारीरिक दक्षता और मानसिक मजबूती के साथ आपसी तालमेल भी बेहतर होता है.