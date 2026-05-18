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'नायक नहीं खलनायक हूं', रील्स में 'खलनायक' बनना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार

Man Arrested in Roorkee for Making Reel with Pistol: रुड़की से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फिल्मी अंदाज में रील बनाना और कानून की धज्जियां उड़ाना एक युवक को भारी पड़ गया. रुड़की के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डबल फाटक के पास आयोजित एक बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 18, 2026, 10:29 AM IST
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'नायक नहीं खलनायक हूं', रील्स में 'खलनायक' बनना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड के रुड़की से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फिल्मी अंदाज में रील बनाना और कानून की धज्जियां उड़ाना एक युवक को भारी पड़ गया. रुड़की के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डबल फाटक के पास आयोजित एक बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. वीडियो में एक युवक हाथ में अवैध हथियार लहराते हुए बेहद आक्रामक अंदाज में डांस करता नजर आ रहा था. सोशल मीडिया पर वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आये और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया.

'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' गाने पर फिल्मी अंदाज
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अंशुल कुमार के रूप में हुई है, जो शाकुम्भरी एनक्लेव कॉलोनी का निवासी है और उसके पिता का नाम देवेंद्र राम है. दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अंशुल एक जन्मदिन की पार्टी में मौजूद था. बैकग्राउंड में संजय दत्त की मशहूर फिल्म 'खलनायक' का गाना "नायक नहीं खलनायक हूं मैं" बज रहा था.

इस गाने की धुन पर अंशुल कुमार पूरी तरह फिल्मी खुमार में डूबा हुआ था. वह खुद को फिल्म का मुख्य किरदार 'बल्लू' समझकर हवा में तमंचा लहरा रहा था और गाने के बोल गुनगुना रहा था. वीडियो में उसके साथ मौजूद अन्य दोस्त और युवक भी पूरी तरह मस्ती में चूर नजर आ रहे थे और इस गैर-कानूनी कृत्य को बढ़ावा दे रहे थे.

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अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद
जैसे ही यह वीडियो स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस टीम ने आरोपी की शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए. शाकुम्भरी एनक्लेव में दबिश देकर पुलिस ने आरोपी अंशुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने और आर्म्स एक्ट की संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

कानून व्यवस्था को चुनौती
रविवार को पुलिस अधिकारियों ने फोन पर हुई बातचीत में इस पूरी घटना और गिरफ्तारी की पुष्टि की. पुलिस ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. रील और लोकप्रियता के चक्कर में युवाओं द्वारा इस तरह के जानलेवा और अवैध हथियारों का प्रदर्शन न सिर्फ समाज में भय पैदा करता है, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी दावत देता है. रुड़की पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने क्षेत्र के अन्य हुड़दंगियों को भी एक कड़ा संदेश दिया है.

 

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