देहरादून में कल पीएम मोदी का दौरा, शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें पूरा रूट प्लान

Dehradun traffic diversion PM Modi visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को देहरादून आगमन को लेकर पूरा शहर हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियों के चलते पुलिस प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है, जिससे आम लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ेगा. बता दें कि सीएम मोदी देहरादून दौरे पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे. इसके उद्घाटन के साथ न सिर्फ कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलेगी, बल्कि विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.

बसों के लिए खास रूट प्लान

कार्यक्रम में शामिल होने वाली बसों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से आने के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं,

हरिद्वार/ऋषिकेश/ISBT से आने वाली बसें: रिस्पना पुल – आराघर चौक – दर्शनलाल चौक – घंटाघर – बिंदाल पुल – दून स्कूल – आकाश गंगा तिराहा

चकराता/विकासनगर क्षेत्र से: प्रेमनगर - बल्लूपुर - बिंदाल पुल - दून स्कूल - आकाश गंगा

मसूरी/राजपुर क्षेत्र से: मसूरी डायवर्जन – दिलाराम – हाथीबड़कला – एनेक्सी तिराहा

रायपुर/सहस्त्रधारा रोड से: सहस्त्रधारा क्रॉसिंग – सर्वे चौक – दिलाराम – हाथीबड़कला

रुड़की/भगवानपुर से: जोगीवाला – रिस्पना – आराघर – सर्वे चौक – दिलाराम

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ह्यूमन चेन कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक प्लान

कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.

सेंट ज्यूड्स चौक से हरिद्वार/ऋषिकेश जाने वाले वाहन शिमला बाईपास या पटेलनगर-कार्गी चौक मार्ग से भेजे जाएंगे.

रिस्पना/कार्गी से क्लेमनटाउन जाने वाले वाहन टर्नर रोड से जाएंगे.

जीएमएस रोड से ISBT जाने वालों को लालपुल-कार्गी चौक रूट अपनाना होगा.

प्रेमनगर से आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग डायवर्जन लागू रहेंगे.

आम लोगों के लिए एडवाइजरी

दिल्ली/सहारनपुर जाने वाले वाहन: शिमला बाईपास- नयागांव-धर्मावाला होकर जाएं.

हरिद्वार रूट: रिस्पना-जोगीवाला-रायवाला मार्ग

मसूरी/राजपुर रोड से आने-जाने वाले वाहन: निर्धारित रूट पर ही चलें, कई जगह वन-वे व्यवस्था लागू

मुख्य डायवर्जन पॉइंट

शहर में इन प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.

सेंट ज्यूड्स चौक

कार्गी चौक

लालपुल

बल्लीवाला अंडरपास

सर्किट हाउस तिराहा

कैंट चौक

दून स्कूल तिराहा

ISBT

एनेक्सी तिराहा

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बताए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री के दौरे के चलते देहरादून में कल ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदली रहेगी, इसलिए घर से निकलने से पहले रूट जरूर चेक कर लें.

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