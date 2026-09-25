PMGSY-4 में उत्तराखंड के 309 गांव होंगे सड़क से कनेक्ट, 184 सड़कों पर काम तेज

राज्य चुनें
उत्तराखंड के दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तीन चरणों में अब तक प्रदेश में 21,915 किलोमीटर लंबी 2,826 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. इन सड़कों से 1,860 गांवों को फायदा मिला है. अब योजना के चौथे चरण में 309 और गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है.
तीन चरणों में 11,595 करोड़ रुपये का काम
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क निर्माण आसान नहीं है. ऊंचे पहाड़, दुर्गम इलाके और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां सड़क परियोजनाओं को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं. इसके बावजूद पीएमजीएसवाई के तहत अब तक बड़े स्तर पर सड़क नेटवर्क तैयार किया गया है. तीन चरणों में 11,595 करोड़ रुपये की लागत से 2,826 सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है. कुल 21,915 किलोमीटर लंबी इन सड़कों से 1,860 गांवों को कनेक्टिविटी मिली है.
अब चौथे चरण में 309 गांवों की बारी
पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के पहले चक्र में 309 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए 1,707 करोड़ रुपये की लागत से 184 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इन सड़कों की कुल लंबाई 1,228.20 किलोमीटर है. सरकार के मुताबिक काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि दूरस्थ गांवों तक सड़क कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके.
पौड़ी के सबसे ज्यादा 68 गांव होंगे लाभान्वित
पहले चक्र में पौड़ी गढ़वाल के सबसे ज्यादा 68 गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे. अल्मोड़ा और टिहरी के 47-47 गांवों को भी सड़क से जोड़ा जा रहा है. बागेश्वर में 35, पिथौरागढ़ में 25, नैनीताल और उत्तरकाशी में 24-24 गांवों को इसका लाभ मिलेगा. चमोली के 17, देहरादून और रुद्रप्रयाग के 10-10 और हरिद्वार के 2 गांव भी इस चरण में सड़क नेटवर्क से जुड़ेंगे.
चौथे चरण में 1,490 गांवों तक पहुंचेगा नेटवर्क
पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है. आंकड़ों के मुताबिक 13 जिलों में कुल 1,490 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है. इसके तहत 9,344 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. पिथौरागढ़ में 249 गांवों के लिए 1,819.6 किलोमीटर सड़क का प्रावधान है. अल्मोड़ा में 221 गांव और 1,395.5 किलोमीटर सड़क, जबकि पौड़ी में 185 गांव और 1,227.8 किलोमीटर सड़क का काम प्रस्तावित है.
चमोली और टिहरी में भी बड़ा विस्तार
चमोली में 175 गांवों को 996.15 किलोमीटर सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है. टिहरी में 168 गांवों के लिए 941.5 किलोमीटर, उत्तरकाशी में 112 गांवों के लिए 721.99 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग में 111 गांवों के लिए 469.2 किलोमीटर सड़क का प्रावधान है. बागेश्वर में 101 गांवों के लिए 569.82 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है.
सड़क से सिर्फ सफर नहीं, गांव की अर्थव्यवस्था भी जुड़ती है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दूरदराज के गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है. उनके मुताबिक पीएमजीएसवाई की सड़कों से पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही आसान होने के साथ पर्यटन, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है. विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कॉलेज तक पहुंच आसान होती है और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में समय कम लगता है. किसानों के लिए भी अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाना आसान होता है.
धामी ने केंद्र के सामने उठाया सड़क कनेक्टिविटी का मुद्दा
राज्य सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के सामने पीएमजीएसवाई के तहत अधिक से अधिक गांवों को शामिल करने का मुद्दा उठाया है. सरकार का कहना है कि इसी प्रयास के तहत प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क नेटवर्क का विस्तार लगातार जारी है. चौथे चरण के आगे बढ़ने के साथ पहाड़ के ऐसे गांवों तक सड़क पहुंचाने पर जोर है, जहां अब भी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है.