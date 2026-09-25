PMGSY-4 में उत्तराखंड के 309 गांव होंगे सड़क से कनेक्ट, 184 सड़कों पर काम तेज

राज्य सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के सामने पीएमजीएसवाई के तहत अधिक से अधिक गांवों को शामिल करने का मुद्दा उठाया है. सरकार का कहना है कि इसी प्रयास के तहत प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क नेटवर्क का विस्तार लगातार जारी है. चौथे चरण के आगे बढ़ने के साथ पहाड़ के ऐसे गांवों तक सड़क पहुंचाने पर जोर है, जहां अब भी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है.