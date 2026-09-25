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PMGSY-4 में उत्तराखंड के 309 गांव होंगे सड़क से कनेक्ट, 184 सड़कों पर काम तेज

उत्तराखंड के दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के तीन चरणों में अब तक प्रदेश में 21,915 किलोमीटर लंबी 2,826 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 25, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:00 PM IST
PMGSY-4 में उत्तराखंड के 309 गांव होंगे सड़क से कनेक्ट, 184 सड़कों पर काम तेज

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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