सोशल मीडिया पर शेखी, अब जेल में 'नो-कॉमेन्ट'! पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

Haridwar News/करण खुराना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सिडकुल कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की.

आरोपी के बारे में

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अतीक अहमद निवासी रोशनाबाद, सिडकुल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में वह स्वयं का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और गाली-गलौज करता दिखाई दे रहा था.

मामले की शिकायत रोशनाबाद स्थित केशव नगर के मंडल अध्यक्ष बिंदर पाल द्वारा सिडकुल थाने में दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की. प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

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इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई है. साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

एसएसपी का बयान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत भुल्लर ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री पर पुलिस की लगातार नजर है. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से भी सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री साझा करने से बचने की अपील की है.

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