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चमोली में ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही रही सुरक्षित, जानें क्यों पिघलते हैं हिमालयी ग्लेशियर?

Chamoli News: चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित कंचन गंगा की पहाड़ियों पर एक ग्लेशियर टूट गया है. ग्लेशियर के अचानक टूटने से पहाड़ी क्षेत्रों में हलचल मच गई.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 24, 2026, 11:35 AM IST
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चमोली में ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही रही सुरक्षित, जानें क्यों पिघलते हैं हिमालयी ग्लेशियर?

चमोली न्यूज/पुष्कर चौधरी : उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित कंचन गंगा की पहाड़ियों पर एक ग्लेशियर टूट गया है. ग्लेशियर के अचानक टूटने से पहाड़ी क्षेत्रों में हलचल मच गई. हालांकि गनीमत रही कि इस घटना से हाईवे को कोई नुकसान नहीं पहुंच है और न ही यातायात में कोई रुकावट हुआ है. 

ग्लेशियर टूटने की घटना और स्थिति
स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, यह घटना कंचन गंगा क्षेत्र की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हुई. घटना के तुरंत बाद सतर्कता बरतते हुए स्थिति का जायजा लिया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाईवे पूरी तरह सुरक्षित है और वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है.किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है.

मौसमी बदलाव है कारण
हिमालयी क्षेत्रों के भू-गर्भ और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों के मौसम में इस तरह की घटनाएं एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि होती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमी बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना और उनका खिसकना या टूटना एक सामान्य बात हो जाती है. इसे अक्सर 'ग्लेशियर स्लोइंग' या बर्फ के बड़े टुकड़ों के खिसकने के रूप में देखा जाता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि मध्य हिमालयी क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण ग्लेशियरों का संतुलन प्रभावित होता है, जिससे वे अस्थिर होकर टूट सकते हैं.

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प्रशासन और आपदा प्रबंधन की सतर्कता
हालांकि यह घटना सामान्य मानी जा रही है, फिर भी चमोली प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. बद्रीनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय पुलिस लगातार हाईवे की निगरानी कर रही हैं. किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

हिमालयी क्षेत्रों के लिए चेतावनी और सावधानी
पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास अनावश्यक रूप से न रुकें. हिमालयी क्षेत्र भौगोलिक रूप से बेहद सक्रिय और परिवर्तनशील हैं, इसलिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य है. बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा दी गई जानकारियों का ध्यान रखें. वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कंचन गंगा के पास का क्षेत्र सुरक्षित है.

 

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