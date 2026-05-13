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उत्तराखंड में SIR को लेकर नया बवाल! मस्जिदों में लगे पोस्टर, तो राजनीतिक दलों में भी मची खलबली

Uttarakhand SIR Process: देहरादून में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया शुरू होते ही अब इस पर राजनीति और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. हाल ही में शहर की कुछ मस्जिदों में एसआईआर से संबंधित पोस्टर लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. पढ़िए ये पूरी रिपोर्ट

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 13, 2026, 02:48 PM IST
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Uttarakhand SIR Process
Uttarakhand SIR Process

Uttarakhand SIR Process/ ​राम अनुज/ देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया शुरू होते ही अब इस पर राजनीति और बयानबाजी का दौर जारी है. ​सोशल मीडिया पर देहरादून की एक मस्जिद का फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय से विशेष अपील की गई है. इस पोस्टर में लोगों से कहा गया है कि वे एसआईआर को लेकर अपने वोटर आईडी और अन्य जरूरी दस्तावेजों को दुरुस्त रखें. साथ ही, 40 साल पुराने दस्तावेजों का लेखा-जोखा तैयार रखने की सलाह भी दी गई है.

क्या बोले उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष?
हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह विशेष पोस्टर किस मस्जिद का है, लेकिन इसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. ​उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि जिस तरह से भाजपा एसआईआर को लेकर रवैया अपना रही है, उसे देखते हुए मुस्लिम समाज पूरी तरह सतर्क है.  उन्होंने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज के वोट काटने के लिए इस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है. कुरैशी ने साफ किया कि समाज इस प्रक्रिया को लेकर सजग है और अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है.

हिंदू संगठनों ने उठाए ये सवाल
​दूसरी तरफ, हिंदू संगठनों ने इस सक्रियता पर सवाल उठाए हैं. हिंदू नेता विकास वर्मा का कहना है कि जो लोग सही नागरिक हैं. उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन घुसपैठियों में डर साफ देखा जा रहा है. उन्होंने मांग की कि सरकार को पूरी शिद्दत के साथ इस अभियान को चलाना चाहिए. ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा सके. प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है. कांग्रेस पार्टी इसे कामयाब नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिक समान हैं और कांग्रेस हर वर्ग के साथ खड़ी है.

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मामले पर क्या बोली बीजेपी?
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हिंदुस्तान की बात करेगा, वही यहां रहेगा. किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित लोगों के लिए यहां जगह नहीं है. जैसे-जैसे एसआईआर का अभियान गति पकड़ेगा, आने वाले दिनों में इस पर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया और राजनीतिक खींचतान और बढ़ने के आसार हैं. एक तरफ जहां सुरक्षा और नागरिकता के नाम पर सख्ती की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे आगामी चुनाव और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

यह भी पढ़िए: Gold Silver Price Hike: उत्तराखंड का सर्राफा बाजार हिल गया! सोने-चांदी में तूफानी तेजी, एक झटके में हजारों रुपये तक बढ़े दाम

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