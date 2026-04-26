जसपुर में अघोषित बिजली कटौती पर जनता का फूटा गुस्सा, बिजली घर पर प्रदर्शन

जसपुर न्यूज/सतीश कुमार: उत्तराखंड के जसपुर में लगातार बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. तापमान में इजाफे के साथ बिजली की मांग भी बढ़ी है, लेकिन अघोषित कटौती ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है. दिनभर की गर्मी के बाद जब लोग रात में आराम करना चाहते हैं, उसी समय घंटों बिजली गायब रहने से हालात और भी खराब हो रहे हैं.

बिजली कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे लोग

जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. राजपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बिजली घर पहुंचे और विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने बिजली संकट को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.

जल्द समाधान की मांग

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू करने की मांग की. उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से बिना किसी सूचना के लगातार बिजली काटी जा रही है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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सरकार और विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

मीडिया से बातचीत में जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने सरकार और बिजली विभाग पर तीखे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन होने के बावजूद अन्य राज्यों को सप्लाई की जा रही है, जबकि स्थानीय लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही और जनता के साथ अन्याय बताया.

चार दिन में सुधार नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन

नईम अहमद ने चेतावनी दी कि यदि अगले चार दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बिजली घर में तालाबंदी की जाएगी और कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.

अधिकारियों ने दिया आश्वासन

प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने जल्द ही बिजली आपूर्ति को सामान्य करने का आश्वासन दिया है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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