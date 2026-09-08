/उत्तराखंड की नथ से गुलोबंद तक... धामी का ‘लोकल टू ग्लोबल’ पर जोर, बोले- दुनिया तक पहुंचाएं पहाड़ के पारंपरिक गहने

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देहरादून के राजपुर रोड स्थित होटल में रविवार को सर्राफ मंडल देहरादून की ओर से भव्य एग्जीबिशन आयोजित की गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने यहां प्रदर्शित अलग-अलग तरह के आभूषणों, पारंपरिक डिजाइनों और स्वर्णकारों की कला को देखा. मुख्यमंत्री ने आयोजकों और स्वर्णकार समाज को आयोजन के लिए बधाई भी दी.
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारतीय कला, संस्कृति, परंपरा और स्थानीय हुनर को नई पहचान देने का काम करते हैं. स्वर्णकार समाज सिर्फ आभूषण बनाने का काम नहीं करता, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
हर शुभ मौके से जुड़ा आभूषण
मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह हो, त्योहार हो या धार्मिक अनुष्ठान, हमारे हर शुभ अवसर पर आभूषणों की खास जगह रही है. ये सिर्फ सजने-संवरने की चीज नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपराओं, भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी हैं.
उन्होंने कहा कि पारंपरिक आभूषणों में किसी क्षेत्र की संस्कृति और वहां की कला की झलक दिखाई देती है. इसलिए इनके संरक्षण के साथ इन्हें नए दौर की जरूरतों से जोड़ना भी जरूरी है.
पहाड़ी गहनों को ग्लोबल पहचान
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों को देश और दुनिया के मंच पर पहचान दिलाने की जरूरत बताई. उन्होंने गढ़वाली नथ, पौंजी, चंपकली हार, कुमाऊंनी गुलोबंद, पिचौरा हार और झूमका जैसे आभूषणों का जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक जरूरतों और बदलते समय के मुताबिक विकसित किया जाए तो ‘लोकल टू ग्लोबल’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
कारीगरों को मिलेंगे नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक आभूषणों को बढ़ावा देने से उत्तराखंड के स्थानीय कारीगरों और स्वर्णकारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से ज्यादा मजबूती से जुड़ सकेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक कौशल और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास और आर्थिक सहायता के जरिए स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरकार बनाएगी प्रभावी योजना
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पारंपरिक आभूषणों के संरक्षण के साथ स्वर्णकार समाज के कौशल विकास पर भी सरकार काम करेगी. उन्होंने कहा कि इस दिशा में जरूरी योजना तैयार कर स्वर्णकारों और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ बनाने के ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ आगे बढ़ रही है. इस लक्ष्य को हासिल करने में उन्होंने स्वर्णकार समाज से सक्रिय सहयोग और भागीदारी का आह्वान किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेड इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से देश के कारीगरों, स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी हुनर को नए अवसर मिल रहे हैं. ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य के साथ भारत को वैश्विक ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं.