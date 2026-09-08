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उत्तराखंड की नथ से गुलोबंद तक... धामी का ‘लोकल टू ग्लोबल’ पर जोर, बोले- दुनिया तक पहुंचाएं पहाड़ के पारंपरिक गहने

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सर्राफ मंडल की ओर से आयोजित भव्य एग्जीबिशन का अवलोकन किया. उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों को ‘लोकल टू ग्लोबल’ पहचान दिलाने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाली नथ, पौंजी, चंपकली हार, कुमाऊंनी गुलोबंद और पिचौरा हार जैसे पारंपरिक आभूषण प्रदेश की संस्कृति और पहचान का हिस्सा हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 08, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:26 PM IST
उत्तराखंड की नथ से गुलोबंद तक... धामी का ‘लोकल टू ग्लोबल’ पर जोर, बोले- दुनिया तक पहुंचाएं पहाड़ के पारंपरिक गहने

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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