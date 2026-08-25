/त्योहारों की खरीदारी में ‘लोकल’ पर जोर, CM धामी ने SHG स्टालों से खरीदे उत्पाद; बोले- हर खरीद से मजबूत होगी मातृशक्ति

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में ‘सशक्त बहना उत्सव’ के तहत स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और वहां से विभिन्न स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहारों पर स्थानीय स्तर पर तैयार सामान खरीदने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाने में सहभागी बनने का आह्वान किया.
स्थानीय सामान में दिखता हुनर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कई तरह के स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही है. इन उत्पादों में प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और महिलाओं का हुनर दिखाई देता है. ऐसे उत्पादों को खरीदने से स्थानीय काम को प्रोत्साहन मिलता है और इससे जुड़ी महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने का अवसर भी मिलता है.
त्योहारों में खरीदारी का खास मौका
धामी ने कहा कि त्योहार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर हैं. प्रदेशवासी त्योहारों पर उपहार और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं खरीदते समय स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार किसी उत्पाद की हर खरीद किसी परिवार की आय बढ़ाने और किसी महिला के स्वरोजगार को मजबूत करने में मददगार बन सकती है.
वोकल फॉर लोकल को मिलेगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान ने देश में स्थानीय उत्पादों को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ाया है. राज्य सरकार भी महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है.
हर खरीद से मजबूत होगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पादों की खरीद करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाने से ‘वोकल फॉर लोकल’ को जन-अभियान बनाया जा सकता है. यही पहल आत्मनिर्भर उत्तराखंड और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेगी.