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त्योहारों की खरीदारी में ‘लोकल’ पर जोर, CM धामी ने SHG स्टालों से खरीदे उत्पाद; बोले- हर खरीद से मजबूत होगी मातृशक्ति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से आगामी त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद सिर्फ सामान खरीदना नहीं, बल्कि इससे जुड़ी महिलाओं, कारीगरों और छोटे उद्यमियों की मेहनत को मजबूती देना है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 25, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:32 PM IST
त्योहारों की खरीदारी में ‘लोकल’ पर जोर, CM धामी ने SHG स्टालों से खरीदे उत्पाद; बोले- हर खरीद से मजबूत होगी मातृशक्ति

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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