/धामी सरकार ने विकास योजनाओं को दी ₹150 करोड़ की मंजूरी, शिक्षा, पेयजल और मंदिर सौंदर्यीकरण को मिलेगा बढ़ावा

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देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और धार्मिक एवं शैक्षिक विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इन योजनाओं में शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और धार्मिक पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं. सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है.
भरसार विश्वविद्यालय को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 33.54 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है. इस राशि से विश्वविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा और कृषि एवं वानिकी अनुसंधान से जुड़े बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाया जा सकेगा.
पेयजल योजनाओं को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के लोहाघाट विकासखंड में पाऊ पम्पिंग योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 2.69 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके अलावा केंद्र पोषित अमृत 2.0 योजना के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए 113.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और बड़ी आबादी को स्वच्छ एवं नियमित जल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
धार्मिक पर्यटन को नई गति
मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड स्थित डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1.05 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है. इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर को अधिक आकर्षक और सुविधायुक्त बनाना है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले.
समग्र विकास पर सरकार का फोकस
सरकार की ओर से दी गई इन वित्तीय स्वीकृतियों को शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, जनसुविधाओं का विस्तार करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने का प्रयास किया जाएगा.