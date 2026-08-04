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धामी सरकार ने विकास योजनाओं को दी ₹150 करोड़ की मंजूरी, शिक्षा, पेयजल और मंदिर सौंदर्यीकरण को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 150 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 04, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:12 PM IST
धामी सरकार ने विकास योजनाओं को दी ₹150 करोड़ की मंजूरी, शिक्षा, पेयजल और मंदिर सौंदर्यीकरण को मिलेगा बढ़ावा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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