जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर धामी सरकार सख्त, 6 इंजीनियरों पर गिरी गाज

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उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही के मामले में जल संस्थान और पेयजल निगम के छह वरिष्ठ और कनिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
जन स्वास्थ्य के मामले में बड़ी कार्रवाई
ज्यौलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया. सीएम के निर्देश पर शीर्ष अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया. इसके बाद जिला प्रशासन नैनीताल की रिपोर्ट के आधार पर छह इंजीनियरों पर निलंबन की कार्रवाई की गई. सरकार के मुताबिक, जन स्वास्थ्य से जुड़े किसी मामले में एक साथ छह इंजीनियरों पर कार्रवाई का यह बड़ा मामला है. इसमें जल संस्थान और पेयजल निगम दोनों के अधिकारी शामिल हैं.
जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारी शामिल
निलंबित किए गए अधिकारियों में जल संस्थान हल्द्वानी के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, नैनीताल जल संस्थान के सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता शामिल हैं. इनके अलावा पेयजल निगम भीमताल के अधिशासी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को भी निलंबित किया गया है. नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को फिलहाल निलंबित करने के बजाय भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट में अधिकारियों की ओर से अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही का मामला सामने आया था.
जनता की सेहत से समझौता नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के हितों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों को भी इस संबंध में लगातार निर्देश दिए जाने की बात कही. सरकार का संदेश है कि जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही को सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नहीं छोड़ा जाएगा.
एक दिन पहले फर्जी प्रमाणपत्र मामले में कार्रवाई
धामी सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही NEET UG 2026 की राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने के मामले में भी कार्रवाई की गई थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है. सरकार की ओर से दोनों मामलों को अलग-अलग घटनाओं के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों में कार्रवाई का आधार नियमों और जिम्मेदारियों की अनदेखी बताया गया है. एक तरफ फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश का मामला था तो दूसरी ओर दूषित पेयजल आपूर्ति से जुड़ा मामला सामने आया.
लापरवाही पर कार्रवाई का संदेश
नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पेयजल का मामला सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है. ऐसे में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद छह इंजीनियरों का निलंबन सरकार की ओर से जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जनता के हितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.