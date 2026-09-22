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जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर धामी सरकार सख्त, 6 इंजीनियरों पर गिरी गाज

उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही के मामले में जल संस्थान और पेयजल निगम के छह वरिष्ठ और कनिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:22 PM IST
जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर धामी सरकार सख्त, 6 इंजीनियरों पर गिरी गाज

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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