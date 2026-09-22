जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर धामी सरकार सख्त, 6 इंजीनियरों पर गिरी गाज

धामी सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही NEET UG 2026 की राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने के मामले में भी कार्रवाई की गई थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है. सरकार की ओर से दोनों मामलों को अलग-अलग घटनाओं के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों में कार्रवाई का आधार नियमों और जिम्मेदारियों की अनदेखी बताया गया है. एक तरफ फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश का मामला था तो दूसरी ओर दूषित पेयजल आपूर्ति से जुड़ा मामला सामने आया.