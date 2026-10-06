/खटीमा में बच्चों के बीच पहुंचे धामी, गर्भवती महिलाओं को बांटी महालक्ष्मी किट, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को खटीमा के आंगनबाड़ी केंद्र गोसीकुआ भुड़ाई पहुंचे. यहां आयोजित ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ बच्चे और सशक्त माताएं ही मजबूत उत्तराखंड की नींव हैं. सरकार का जोर बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर है.
बच्चों के साथ बैठकर खाना खिलाया
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और उनके साथ समय बिताया. उन्होंने बच्चों को अपने हाथ से खाना परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई और पसंद-नापसंद को लेकर भी बातचीत की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया. उन्होंने गर्भवती महिलाओं के साथ गोदभराई की रस्म में भी हिस्सा लिया और उन्हें शुभकामनाएं दीं.
गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 10 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की किट दी. इसके साथ ही 10 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट भी बांटी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सही पोषण और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 9 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 2 आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां बच्चों की देखभाल और पोषण तक ही सीमित नहीं हैं. वे सरकार की कई योजनाओं को जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका काम सीधे बच्चों और परिवारों के भविष्य से जुड़ा है.
आंगन मिलन को बताया संवाद का जरिया
धामी ने कहा कि ‘आंगन मिलन’ का मकसद सरकार और आम लोगों के बीच सीधा संवाद बढ़ाना है. ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों को पोषण देने की जगह नहीं हैं. यहीं से बच्चों की शुरुआती पढ़ाई, अच्छे संस्कार और उनके शारीरिक और मानसिक विकास की नींव तैयार होती है.
माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण सरकार की प्राथमिकताओं में है. महालक्ष्मी किट, पोषण योजनाओं और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं और बच्चों को जरूरी मदद दी जा रही है. उन्होंने कहा कि कोशिश है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और बच्चों को शुरुआती उम्र में ही सही देखभाल मिले.
दूरदराज की महिलाओं के लिए भी इंतजाम
धामी ने कहा कि पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए बर्थ वेटिंग होम की व्यवस्था की जा रही है. जरूरत पड़ने पर हेली एंबुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
मातृ वंदना योजना से आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका मकसद महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर पोषण और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने में मदद करना है.
कुपोषण के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. इसमें परिवार और समाज की भी बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार, परिवार और समाज मिलकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. सरकार का लक्ष्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और अच्छे संस्कार के मजबूत केंद्र बनें.
कोई बच्चा कुपोषित न रहे
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कोई बच्चा कुपोषित न रहे, यह सरकार का संकल्प है. हर बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरुआती उम्र में अच्छा पोषण, देखभाल और शिक्षा मिल जाए तो आगे चलकर उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है.
मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई फैसले लिए हैं. धामी ने उनके काम और सेवा भाव को देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया.
पौधरोपण भी किया
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधरोपण भी किया. उन्होंने इसे हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बताया. ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम के जरिए सरकार ने बच्चों और माताओं के साथ सीधे संवाद पर जोर दिया. कार्यक्रम में पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की शुरुआती देखभाल को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई.