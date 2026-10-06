Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /खटीमा में बच्चों के बीच पहुंचे धामी, गर्भवती महिलाओं को बांटी महालक्ष्मी किट, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान

खटीमा में बच्चों के बीच पहुंचे धामी, गर्भवती महिलाओं को बांटी महालक्ष्मी किट, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को खटीमा के आंगनबाड़ी केंद्र गोसीकुआ भुड़ाई पहुंचे. यहां आयोजित ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों से मुलाकात की.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 06, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:43 PM IST
खटीमा में बच्चों के बीच पहुंचे धामी, गर्भवती महिलाओं को बांटी महालक्ष्मी किट, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गांव-गांव पहुंची डिजिटल लाइब्रेरी, 57,600 पंचायतों में पढ़ाई का नया ठिकाना; CM योगी
2
3
4
5