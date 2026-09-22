/बदरीनाथ धाम में कैसी चल रही तैयारियां? पूजा के बाद सीएम धामी ने खुद लिया जायजा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को श्री बदरीनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने आस्था पथ समेत विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों से जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कामों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए.
श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए. इसके साथ ही बदरीनाथ धाम की धार्मिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक गरिमा को भी बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत विकसित की जा रही सुविधाओं का उद्देश्य धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ धाम के मूल स्वरूप का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
मास्टर प्लान में विरासत का भी ध्यान
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बदरीनाथ धाम को उसके धार्मिक और पौराणिक महत्व के अनुरूप भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बदरीनाथ के विकास में इसकी पारंपरिक पहचान, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक स्वरूप का संरक्षण महत्वपूर्ण है. विकास कार्य ऐसे हों जिससे सुविधाएं बढ़ें और धाम की विशिष्ट पहचान भी बनी रहे.
कथा महोत्सव में जुटे संत-श्रद्धालु
निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के तत्वावधान में आयोजित ‘बदरीनाथ धाम कथा महोत्सव’ में हिस्सा लिया. इस महोत्सव में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 150 से अधिक संत-साध्वी और 1200 से अधिक हरिभक्त शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि बदरीनाथ धाम आना अपने आप में विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूति है. इस पावन धाम में संतों और श्रद्धालुओं के बीच कथा महोत्सव में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है.
सनातन परंपरा का प्रमुख केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम भारत की सनातन चेतना और आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र है. भारतीय शास्त्रों में भी इस धाम की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है. सदियों से यह क्षेत्र तप, साधना और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन हमारी परंपराओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. संत समाज का मार्गदर्शन भी समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी रहा है.
तीर्थों के विकास पर सरकार का जोर
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्राचीन विरासत, सनातन संस्कृति और आस्था के केंद्रों के संरक्षण और संवर्धन पर लगातार काम किया जा रहा है. उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को प्रकृति ने हिमालय, गंगा-यमुना, चारधाम और हेमकुंड साहिब जैसे धार्मिक और प्राकृतिक वैभव दिए हैं. सरकार की कोशिश है कि इन तीर्थस्थलों का विकास श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार हो और उनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा भी बनी रहे.
‘उत्तराखंड दशक’ के संकल्प पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था. राज्य सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विकास के साथ राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना भी जरूरी है. बदरीनाथ जैसे तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. मुख्यमंत्री ने कथा महोत्सव में शामिल संतों और श्रद्धालुओं का आभार जताया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय सेना से जुड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.