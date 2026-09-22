/बदरीनाथ धाम में कैसी चल रही तैयारियां? पूजा के बाद सीएम धामी ने खुद लिया जायजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था. राज्य सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विकास के साथ राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना भी जरूरी है. बदरीनाथ जैसे तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. मुख्यमंत्री ने कथा महोत्सव में शामिल संतों और श्रद्धालुओं का आभार जताया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय सेना से जुड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.