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बदरीनाथ धाम में कैसी चल रही तैयारियां? पूजा के बाद सीएम धामी ने खुद लिया जायजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को श्री बदरीनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:31 PM IST
बदरीनाथ धाम में कैसी चल रही तैयारियां? पूजा के बाद सीएम धामी ने खुद लिया जायजा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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