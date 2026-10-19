/बनबसा में हनुमान चौक का ऐलान, सीएम धामी ने 11 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत जिले के बनबसा में 11 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया. पाटनी तिराहे पर वैदिक मंत्रों के साथ पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान सुंदरकांड पाठ हुआ और भजन भी प्रस्तुत किए गए. मुख्यमंत्री ने पाटनी तिराहे का नाम बदलकर हनुमान चौक करने की घोषणा की.
नशे के खिलाफ दौड़
मुख्यमंत्री ने नशामुक्त उत्तराखंड के संदेश के साथ आयोजित नशामुक्ति सद्भावना दौड़ को हरी झंडी दिखाई. इस दौड़ में युवा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया. धामी ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाने में युवाओं की भूमिका अहम है.
महिलाओं की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी राज्य की तरक्की के लिए जरूरी है. सरकार बेटियों की शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए काम कर रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने की बात भी कही.
33 हजार युवाओं को नौकरी
धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि और सैन्यभूमि भी है. सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई की गई है. भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक अब तक 33 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है.
लोगों से किया संवाद
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच पहुंचकर प्रसाद बांटा. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए.