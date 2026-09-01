/युवाओं से बोले धामी, नशे से दूर रहो और निष्ठा से बढ़ो आगे; 2047 के विकसित भारत का दिया मंत्र

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत जिले के बनबसा स्थित सुमंगलम होटल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से सीधे बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए. संवाद में शिक्षा, रोजगार, खेल, समाज सेवा, स्वरोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय प्रमुख रहे. छात्रा मिलन कलखुड़िया ने मुख्यमंत्री से उनके जीवन सफर के बारे में सवाल किया, जिस पर धामी ने अपनी शिक्षा, युवावस्था और राजनीतिक यात्रा के अनुभव साझा किए. उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और जिम्मेदारी से निभाते हुए महान बनता है. छात्रा प्रीति पांडे ने नकल विरोधी कानून की सराहना करते हुए टनकपुर में परीक्षा केंद्र बनाने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने इसके लिए उचित प्रयास किए जाने की बात कही.
नशे से दूरी पर दिया जोर
युवा संवाद में नशे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. छात्र रोहित शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने ‘ड्रग फ्री उत्तराखंड’ अभियान का जिक्र किया और युवाओं से खुद नशे से दूर रहने के साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प में देश की युवा शक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने देश की करीब 65 प्रतिशत युवा आबादी को 21वीं सदी की बड़ी ताकत बताते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर युवा देश का भविष्य बदल सकते हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीवन में अनुशासन, निष्ठा और मेहनत को अपनाकर साधारण व्यक्ति भी ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है.
पारदर्शी भर्ती से रोजगार तक
मुख्यमंत्री ने युवा संवाद में प्रदेश में रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कदमों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नकल विरोधी सख्त कानूनों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और अब तक 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी मिली है. छात्र सुमित सिंह नायक के सवाल पर उन्होंने चंपावत में 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक साइंस सेंटर बनाए जाने की जानकारी दी. इसका उद्देश्य युवाओं को विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारी और अवसर उपलब्ध कराना है. वहीं छात्र नमन पुरी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में युवा आयोग का गठन किया जा रहा है. यह आयोग युवाओं को सही दिशा, मार्गदर्शन तथा रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है.
रोजगार के लिए बढ़ रहे अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं. उनका कहना था कि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलें, इसके लिए सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है. सीमांत क्षेत्र चंपावत में आधुनिक पुस्तकालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस सेंटर और राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लक्ष्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, कौशल, खेल और स्वरोजगार के अवसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है. इसी सोच के तहत युवा आयोग और अन्य पहलों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
स्थानीय प्रतिभाओं का हुआ सम्मान
युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं और प्रतिभाओं को सम्मानित किया. नीट परीक्षा में सफल बसटिया की हिमानी विश्वकर्मा, अमेजॉन में 47 लाख रुपये का सालाना पैकेज हासिल करने वाली बिचई की श्वेता चंद और राष्ट्रीय पैरा आर्म रैसलिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले टनकपुर के पवन गढ़कोटी को सम्मान मिला. खेल और दिव्यांग कल्याण में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार विजेता बनबसा के संदीप रस्तोगी, निशुल्क गौ सेवा से जुड़े पवन मेहता, नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले मनीष सिंह और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहीं अजंता विजय को भी सम्मानित किया गया. बागवानी के जरिए स्वरोजगार खड़ा करने वाले कमल गिरी, माउंट एवरेस्ट विजेता वीरेंद्र सिंह सामंत, लोक संस्कृति और मीडिया से जुड़े तरुण भट्ट तथा युवतियों को सेना और पुलिस भर्ती की निशुल्क ट्रेनिंग देने वाली अरुणिमा रावत को भी मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग मौजूद रहे.