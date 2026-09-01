/युवाओं से बोले धामी, नशे से दूर रहो और निष्ठा से बढ़ो आगे; 2047 के विकसित भारत का दिया मंत्र

युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं और प्रतिभाओं को सम्मानित किया. नीट परीक्षा में सफल बसटिया की हिमानी विश्वकर्मा, अमेजॉन में 47 लाख रुपये का सालाना पैकेज हासिल करने वाली बिचई की श्वेता चंद और राष्ट्रीय पैरा आर्म रैसलिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले टनकपुर के पवन गढ़कोटी को सम्मान मिला. खेल और दिव्यांग कल्याण में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार विजेता बनबसा के संदीप रस्तोगी, निशुल्क गौ सेवा से जुड़े पवन मेहता, नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले मनीष सिंह और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहीं अजंता विजय को भी सम्मानित किया गया. बागवानी के जरिए स्वरोजगार खड़ा करने वाले कमल गिरी, माउंट एवरेस्ट विजेता वीरेंद्र सिंह सामंत, लोक संस्कृति और मीडिया से जुड़े तरुण भट्ट तथा युवतियों को सेना और पुलिस भर्ती की निशुल्क ट्रेनिंग देने वाली अरुणिमा रावत को भी मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग मौजूद रहे.