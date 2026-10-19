Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /बनबसा में खेल सुविधाओं को बढ़ावा, सीएम धामी ने बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों की रखी नींव

बनबसा में खेल सुविधाओं को बढ़ावा, सीएम धामी ने बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों की रखी नींव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया. उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और वन विभाग को दिए गए तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 19, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 02:19 PM IST
बनबसा में खेल सुविधाओं को बढ़ावा, सीएम धामी ने बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों की रखी नींव

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूल ऑफ माफिया से मुक्त यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज, लखनऊ में बोले सीएम योगी
2
3
4
5