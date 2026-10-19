/बनबसा में खेल सुविधाओं को बढ़ावा, सीएम धामी ने बैडमिंटन कोर्ट समेत कई विकास कार्यों की रखी नींव

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत के बनबसा मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट सहित विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल किट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया. बालिका वर्ग में पहला स्थान पाने वाली साधना और बालक वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने वाले जतिन चंद को भी पुरस्कार दिया. मुख्यमंत्री ने युवाओं से खेल को दिनचर्या में शामिल करने और नशे से दूर रहने की अपील की.
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत के विकास के लिए खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है. लोहाघाट में करीब 256.97 करोड़ रुपये की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज विकसित किया जा रहा है. इससे प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत का लक्ष्य राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम है.
स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं
धामी ने बताया कि चम्पावत में 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा. इससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. वहीं टनकपुर में करीब 237.74 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री के मुताबिक मां पूर्णागिरि धाम और शारदा कॉरिडोर से जुड़े विकास कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
स्टेडियम में होंगे निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री ने बनबसा के चूना भट्ठा स्थित स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन करम चन्द स्टेडियम में चार विकास कार्यों की नींव भी रखी. इनमें 28 लाख रुपये की लागत से दर्शकदीर्घा और 20-20 लाख रुपये की लागत से पहुंच मार्ग व बाउंड्री वॉल का निर्माण शामिल है. इसके अलावा सीएसआर के तहत 150.20 लाख रुपये की लागत से बैडमिंटन हॉल बनाया जाएगा. इन कामों से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
वन विभाग को मिले वाहन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी टनकपुर पावर स्टेशन की ओर से सीएसआर के तहत वन विभाग को दिए गए तीन टाटा योद्धा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन हल्द्वानी और चम्पावत वन प्रभागों को उपलब्ध कराए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इनसे वन विभाग के कामकाज और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में मदद मिलेगी. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया.