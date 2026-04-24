Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3191237
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

देहरादून में महिला हुंकार.. CM धामी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, राहुल को ‘दुर्योधन’ बताया

Nari Shakti Vandan Act: देहरादून के परेड ग्राउंड से आज एक जोरदार सियासी संदेश निकला, जहां आयोजित महिला जन आक्रोश रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने धाकड़ अंदाज में नजर आए.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देहरादून में महिला हुंकार.. CM धामी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, राहुल को ‘दुर्योधन’ बताया

Nari Shakti Vandan Act: देहरादून के परेड ग्राउंड से आज एक जोरदार सियासी संदेश निकला, जहां आयोजित महिला जन आक्रोश रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने धाकड़ अंदाज में नजर आए. हजारों की संख्या में उमड़ी मातृशक्ति के बीच सीएम धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सीधा और तीखा हमला बोला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में संसद का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरे देश की नजर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर थी, तब कांग्रेस और उसके नेताओं का रवैया महिलाओं के सम्मान के विपरीत था. उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार ऐसा था मानो महिलाओं के अधिकारों पर चोट को भी वह अपनी जीत मान रहे हों. इसी संदर्भ में उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को कौरवों की सेना करार दिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें दुर्योधन जैसी मानसिकता वाला बताया, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी.

सीएम धामी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर भी करारा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण केवल एक परिवार तक सीमित है और यदि इंदिरा गांधी नेहरू परिवार से न होतीं तो उन्हें वह अवसर शायद ही मिलता. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सामान्य परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के बजाय केवल अपने परिवार की महिलाओं को ही आगे लाने की राजनीति करती रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि “लड़की हूं, लड़ सकती हूं” जैसे अभियानों पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जब संसद में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का समय आया तो कांग्रेस ने पीछे हटकर अपनी असल सोच उजागर कर दी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर भी दोहरे चरित्र का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक ओर संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया गया और दूसरी ओर अब प्रदेश में दिखावे के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं. उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति इस दोहरे रवैये को भली-भांति समझ चुकी है.

मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान यह भी कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है. उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जनधन जैसी पहलों से महिलाओं को सशक्त बनाया गया है और आज देश की महिलाएं रसोई से निकलकर रायसीना हिल्स तक अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर को दर्शाता है.

संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की. इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार आक्रोश देखने को मिला और महिलाओं ने एक स्वर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की नीतियों का विरोध करते हुए नारी सम्मान के समर्थन में सशक्त संदेश दिया.

रैली में उमड़ा जनसैलाब और महिलाओं का उत्साह इस बात का संकेत देता नजर आया कि नारी शक्ति के मुद्दे पर अब सियासत और ज्यादा तेज होने वाली है. मुख्यमंत्री धामी ने मंच से यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी और जिन दलों ने उनके अधिकारों में बाधा डालने का काम किया है, उन्हें जनता के बीच जवाब देना होगा.

TAGS

 Uttarakhand

Trending news

Lucknow latest news
करोड़ों की विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट
Jalaun News:
कागजों में साफ हुआ नाला, हकीकत में गंदगी का अंबार, जनसुनवाई सिस्टम पर उठे सवाल
prayagraj news
प्रयागराज में इरफान हत्याकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार
Bahraich news
बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर
Saharanpur latest news
सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में मामा-भांजे डूबे, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
Muzaffarnagar news
सिर्फ एक साइड लगी… और चली गई जान! मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद बना खौफनाक मर्डर
Hapur News
हापुड़: नौकरी पर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत...ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर
Amroha News
जहर बनकर लौट रहा था खाना, अमरोहा में एक्सपायरी सामान की री-पैकिंग का खेल बेनकाब
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में 25 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, ट्रस्ट और सरकार आमने-सामने
Ambedkarnagar news
'ये मेरी गर्लफ्रेंड है...' रास्ते में प्रेमी ने रोकी दुल्हन की कार, फिर