/नशामुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने निकाली वॉकथॉन, युवाओं से बोले- अभियान की अगुवाई भी करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्टार्टअप और नए कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के ज्यादा अवसर मिलें और उनकी ऊर्जा प्रदेश व देश के विकास में काम आए. उन्होंने कहा कि नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प किसी एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा. मुख्यमंत्री ने सभी से 'नशे को ना, जिंदगी को हां' का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक सविता कपूर, उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष अशोक वर्मा और डॉ. विकास लोईवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे.