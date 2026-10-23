/नशामुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने निकाली वॉकथॉन, युवाओं से बोले- अभियान की अगुवाई भी करें

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के डॉ. बीआर अंबेडकर ग्राउंड में आयोजित 'ड्रग फ्री उत्तराखंड वॉकथॉन' को हरी झंडी दिखाई. ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को नशामुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई. मुख्यमंत्री ने युवाओं और अन्य प्रतिभागियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नशे के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है. साथ ही युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है. उन्होंने आयोजन के लिए ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन और इसके अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट की सराहना की.
नशे से युवाओं का भविष्य प्रभावित
धामी ने कहा कि नशा किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता. इसका असर उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है. जिस उम्र में युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए और उन्हें खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए, उस उम्र में नशे की लत उनके सपनों को प्रभावित कर सकती है. इससे परिवार की उम्मीदों को भी झटका लगता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने युवाओं को खेल, योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी. अच्छी संगति और सकारात्मक सोच को भी उन्होंने बेहतर जीवन के लिए जरूरी बताया.
युवा अभियान की अगुवाई करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार और पुलिस के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती. इसमें अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और समाज के हर वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी. स्कूलों, कॉलेजों, कार्यस्थलों और खेल मैदानों से नशामुक्ति का संदेश हर घर और गांव तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे खुद नशे से दूर रहें और अपने साथियों को भी इसके नुकसान के बारे में बताएं. धामी ने जोर दिया कि युवा इस अभियान में केवल भाग लेने तक सीमित न रहें, बल्कि इसकी अगुवाई करें और दूसरों के लिए मिसाल बनें.
सरकार कार्रवाई और इलाज पर दे रही जोर
धामी ने कहा कि राज्य सरकार नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने और नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार व पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सही सलाह, इलाज और परिवार के भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, नशामुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य पाने के लिए कार्रवाई के साथ जागरूकता और पुनर्वास के प्रयास भी जरूरी हैं. इन सभी प्रयासों के बीच बेहतर तालमेल से ही अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है.
'नशे को ना, जिंदगी को हां'
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्टार्टअप और नए कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के ज्यादा अवसर मिलें और उनकी ऊर्जा प्रदेश व देश के विकास में काम आए. उन्होंने कहा कि नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प किसी एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा. मुख्यमंत्री ने सभी से 'नशे को ना, जिंदगी को हां' का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक सविता कपूर, उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष अशोक वर्मा और डॉ. विकास लोईवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे.