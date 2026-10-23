Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /नशामुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने निकाली वॉकथॉन, युवाओं से बोले- अभियान की अगुवाई भी करें

नशामुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने निकाली वॉकथॉन, युवाओं से बोले- अभियान की अगुवाई भी करें

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ड्रग फ्री उत्तराखंड वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार और पुलिस की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 23, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 03:11 PM IST
नशामुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने निकाली वॉकथॉन, युवाओं से बोले- अभियान की अगुवाई भी करें

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूल ऑफ माफिया से मुक्त यूपी, अब रूल ऑफ लॉ का राज, लखनऊ में बोले सीएम योगी
2
3
4
5