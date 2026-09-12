/हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों का सम्मान, धामी बोले- सैनिक कभी पूर्व नहीं होता, जीवनभर रहता है देश का जवान

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हल्द्वानी में गौरव सेनानी मिलन एवं पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और सैनिक परिवार शामिल हुए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि सैनिक कभी पूर्व या भूतपूर्व नहीं होता, वह जीवनभर सैनिक रहता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, कल्याण और सुविधाओं के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिक अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय समर्पित करते हैं. वे अपने आज की चिंता किए बिना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व देते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है. दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी से लेकर जनरल बीसी जोशी और जनरल बिपिन रावत तक प्रदेश ने देश को कई वीर सपूत दिए हैं.
सैनिकों के योगदान को किया याद
धामी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को ‘भूतपूर्व’ नहीं बल्कि ‘अभूतपूर्व’ कहना चाहिए. उनका अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और अनुभव आज भी समाज और देश के काम आ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद एक सैनिक के पुत्र हैं. इसलिए सैनिक और उसके परिवार के त्याग, अनुशासन और संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं.
रक्षा क्षेत्र में बढ़ी ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रक्षा व्यवस्था और सैन्य क्षमता मजबूत हुई है. भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ा है और भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि नया भारत अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मजबूती से फैसले लेने में सक्षम है.
वन रैंक वन पेंशन का जिक्र
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग को पूरा किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता दे रही हैं.
सैनिकों के लिए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है. परमवीर चक्र विजेताओं की एकमुश्त अनुदान राशि भी 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है. बलिदानी सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदन की समय-सीमा दो साल से बढ़ाकर पांच साल की गई है. सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है.
सैन्य धाम का निर्माण पूरा होने की ओर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. यह उत्तराखंड के वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देगा.
नितिन नवीन ने भी सराहा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहां के सैनिकों ने देश की रक्षा में बड़ा योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना आधुनिक और मजबूत हुई है. भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी अपनी पहचान बना रहा है.
नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सैनिकों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं. उन्होंने सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव मानने की सोच बदलकर उन्हें प्रथम गांव के रूप में विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए जा रहे कामों की भी सराहना की.
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और सैनिक कल्याण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है.
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, कार्यक्रम संयोजक सुरेश भट्ट, ध्रुव रौतेला, पूर्व मेयर जोगेंद्र रौतेला समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, सैनिक परिवार, जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे.