/हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों का सम्मान, धामी बोले- सैनिक कभी पूर्व नहीं होता, जीवनभर रहता है देश का जवान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है. परमवीर चक्र विजेताओं की एकमुश्त अनुदान राशि भी 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है. बलिदानी सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदन की समय-सीमा दो साल से बढ़ाकर पांच साल की गई है. सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है.