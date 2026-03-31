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गैस संकट पर अलर्ट मोड में उत्तराखंड सरकार, रेस्टोरेंट पहुंचकर सीएम धामी ने लिया गैस सप्लाई का जायजा

Uttarakhand LPG Supply Restaurant Check: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि सीधे मैदान में उतरकर हालात समझने का फैसला किया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:14 PM IST
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गैस संकट पर अलर्ट मोड में उत्तराखंड सरकार, रेस्टोरेंट पहुंचकर सीएम धामी ने लिया गैस सप्लाई का जायजा

Uttarakhand LPG Supply Restaurant Check: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि सीधे मैदान में उतरकर हालात समझने का फैसला किया. बीते दिनों देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्होंने खुद रसोई गैस की सप्लाई का जायजा लिया. यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था. यह जमीनी हकीकत को पखने की कोशिश थी ताकि लोगों और कारोबारियों को आ रही दिक्कतों को सीधे समझा जा सके.

गैस सप्लाई पर क्या बोले रेस्टोरेंट संचालक?

जब मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट मालिक से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल गैस मिल तो रही है, लेकिन सप्लाई पहले जैसी सहज नहीं है. थोड़ी कमी जरूर महसूस हो रही है. उन्होंने यह भी बताया कि गैस की बचत के लिए अब तंदूर का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खपत को नियंत्रित किया जा सके. सीएम धामी ने इस जुगाड़ को सराहा और कहा कि ऐसे छोटे-छोटे प्रयास बड़े संकट में काम आते हैं.

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सरकार अलर्ट मोड में, वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस के अलावा अन्य विकल्पों की भी तैयारी रखी जाए. उन्होंने कहा कि इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कुकिंग और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित संकट से आसानी से निपटा जा सके. सरकार का साफ संदेश है कि सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर रहना अब समझदारी नहीं है.

पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र, भरोसा दिलाया

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि देश में गैस की सप्लाई सुचारू बनी रहे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अगर भविष्य में हालात चुनौतीपूर्ण होते हैं, तो देश को फिर से उसी एकजुटता और धैर्य की जरूरत होगी, जो कोरोना काल में देखने को मिला था. उन्होंने कहा, “अगर जरूरत पड़ी, तो हमें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा. जिस तरह हमने कोरोना के समय संयम दिखाया था, वैसा ही सहयोग अब भी जरूरी हो सकता है.”

जनता और कारोबारियों के लिए बड़ा संदेश

सीएम धामी ने होटल, रेस्टोरेंट संचालकों और आम लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से संसाधनों का उपयोग करें. उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर मदद के लिए तैयार है और किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

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