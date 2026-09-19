/प्रोटोकॉल छोड़ आम लोगों के बीच पहुंचे सीएम धामी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने ली सेल्फी

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देहरादून में जल सृष्टि पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम से लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला शुक्रवार को अचानक रुक गया. रास्ते में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बच्चे मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े थे. लोगों का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और खुद आम लोगों के बीच पहुंच गए. इसके बाद बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और सेल्फी ली.
लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को मियांवाला, देहरादून में जल सृष्टि पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम से लौटते समय रास्ते में जगह-जगह स्थानीय लोग और बच्चे उन्हें देखने के लिए खड़े नजर आए. मुख्यमंत्री ने जब लोगों का उत्साह देखा तो उन्होंने अचानक काफिला रुकवा दिया. इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर सीधे लोगों के बीच पहुंच गए.
बच्चों ने मांगी सेल्फी
मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे और स्थानीय लोग काफी उत्साहित हो गए. कई लोगों ने मुख्यमंत्री से उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने भी सहजता से लोगों की बात मानी और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली. इस दौरान लोगों में मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने को लेकर खासा उत्साह नजर आया.
बच्चों से की बातचीत
मुख्यमंत्री ने इस दौरान बच्चों से बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना. लोगों ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए अपनी भावनाएं साझा कीं. मुख्यमंत्री ने आम लोगों की बातें सुनीं और उनके साथ सहज तरीके से संवाद किया. काफिला रुकने के बाद कुछ देर के लिए मौके का माहौल पूरी तरह बदल गया और लोग मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें लेने में जुट गए.
लोगों के लिए यादगार बना पल
मुख्यमंत्री का अचानक आम लोगों के बीच पहुंचना वहां मौजूद लोगों के लिए खास अनुभव रहा. बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. स्थानीय लोगों में भी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने और उनसे मिलने को लेकर उत्साह नजर आया. काफिला रुकने और मुख्यमंत्री के खुद लोगों के बीच पहुंचने का यह पल कई लोगों के लिए यादगार बन गया.
जनता से मिलना सुखद अनुभव: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से मिलना और उनके बीच रहना उनके लिए हमेशा सुखद अनुभव रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है.