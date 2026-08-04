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देवभूमि में शिवभक्तों का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, सीएम धामी ने परोसा भोजन

हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवभक्त कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. उन्होंने पांच कांवड़ियों का चरण प्रक्षालन किया, स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं को अपने हाथों से भोजन परोसा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 04, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:07 PM IST
देवभूमि में शिवभक्तों का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, सीएम धामी ने परोसा भोजन

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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