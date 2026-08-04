/देवभूमि में शिवभक्तों का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, सीएम धामी ने परोसा भोजन

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हरिद्वारः देवभूमि उत्तराखंड में मंगलवार को कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था, सेवा और सम्मान का अनूठा दृश्य देखने को मिला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने देशभर से आए शिवभक्त कांवड़ियों का विशेष अभिनंदन किया. हरकी पैड़ी से कांवड़ यात्रा मार्ग तक हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया. इसके बाद अलकनंदा होटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पांच शिवभक्त कांवड़ियों का चरण प्रक्षालन कर उनका सम्मान किया और अपने हाथों से भोजन परोसकर सेवा का संदेश दिया.
स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रियों के लिए स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार, आवश्यक दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि देवभूमि आने वाले प्रत्येक शिवभक्त को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक वातावरण मिले. उनके अनुसार कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का विशाल पर्व है.
आस्था और विकास साथ-साथ
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें लगातार पांच वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, श्रीराम जन्मभूमि, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान दी है. साथ ही हरिद्वार के प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी योजनाएं धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देंगी.
सुरक्षा और अनुशासन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, एंबुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर और आपातकालीन सहायता की व्यापक व्यवस्था की गई है. उन्होंने शिवभक्तों से यात्रा के दौरान अनुशासन, मर्यादा और धार्मिक परंपराओं का पालन करने की अपील की. साथ ही पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता कर्मियों, पर्यावरण मित्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इतनी विशाल यात्रा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है.
सेवा करने वालों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पांच पुलिसकर्मियों और पांच पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल दस लोगों का नहीं, बल्कि उन सभी कर्मयोगियों के प्रति राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक है जो सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं. इस अवसर पर संत-महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ियों की उपस्थिति रही.