/देवभूमि में शिवभक्तों का भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, सीएम धामी ने परोसा भोजन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें लगातार पांच वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, श्रीराम जन्मभूमि, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान दी है. साथ ही हरिद्वार के प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी योजनाएं धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देंगी.