/महानवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, मां भगवती से मांगी उत्तराखंड की सुख-समृद्धि

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि-विधान से हवन और पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक के रूप में नौ कन्याओं का पूजन किया. मुख्यमंत्री ने कन्याओं को तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया. महानवमी पर पूजा-अर्चना के साथ उन्होंने प्रदेश की उन्नति और सभी लोगों के सुखमय जीवन की कामना की.
नौ कन्याओं का किया पूजन
नवरात्र के नौवें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. इस परंपरा के तहत कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है. मुख्यमंत्री धामी ने भी इस परंपरा का पालन करते हुए नौ कन्याओं का पूजन किया. उन्होंने मां भगवती से प्रार्थना की कि प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और सभी प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली आए.
प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने महानवमी के अवसर पर उत्तराखंड के सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व मातृशक्ति की आराधना और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है. यह पर्व लोगों को आस्था, श्रद्धा और सेवा की भावना से जोड़ता है. उन्होंने मां भगवती से प्रदेश की निरंतर प्रगति और सभी के कल्याण की कामना की.
मातृशक्ति के सम्मान का संदेश
धामी ने कहा कि कन्या पूजन हमें मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने की प्रेरणा देता है. भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मान देने की परंपरा रही है. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और महानवमी पर कन्या पूजन के जरिए इस आस्था को व्यक्त किया जाता है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बने रहने की कामना करते हुए पर्व की शुभकामनाएं दीं.