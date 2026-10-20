/महानवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, मां भगवती से मांगी उत्तराखंड की सुख-समृद्धि

धामी ने कहा कि कन्या पूजन हमें मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने की प्रेरणा देता है. भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मान देने की परंपरा रही है. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और महानवमी पर कन्या पूजन के जरिए इस आस्था को व्यक्त किया जाता है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बने रहने की कामना करते हुए पर्व की शुभकामनाएं दीं.