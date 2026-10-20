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महानवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, मां भगवती से मांगी उत्तराखंड की सुख-समृद्धि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मुख्यमंत्री आवास में हवन और पूजा-अर्चना की. उन्होंने नौ कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 20, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 06:28 PM IST
महानवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, मां भगवती से मांगी उत्तराखंड की सुख-समृद्धि

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