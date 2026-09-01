/खटीमा में धामी का देसी अंदाज, पैदल निकले सीएम और अचानक डेरी में पी चाय; ‘लोकल फॉर वोकल’ का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने ‘लोकल फॉर वोकल’ को सिर्फ एक अभियान या नारे तक सीमित रखने के बजाय इसे आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्थानीय दुकानों और उत्पादों को बढ़ावा देना सभी की साझा जिम्मेदारी है. जब लोग अपने क्षेत्र में बने सामान और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका फायदा सीधे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था को मिलता है. छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के लिए ग्राहकों का समर्थन उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लोकल फॉर वोकल’ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव बन सकता है. स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. यही वजह है कि सरकार स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर लगातार जोर दे रही है.