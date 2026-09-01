/खटीमा में धामी का देसी अंदाज, पैदल निकले सीएम और अचानक डेरी में पी चाय; ‘लोकल फॉर वोकल’ का दिया संदेश

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खटीमा में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अंदाज किसी औपचारिक दौरे से बिल्कुल अलग नजर आया. मुख्यमंत्री मेलाघाट रोड पर पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान वह मिलन डेरी पहुंच गए और वहां रुककर चाय का आनंद लिया. मुख्यमंत्री को इस तरह अचानक अपने बीच देखकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग भी उत्साहित नजर आए. आमतौर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय गतिविधियों और बैठकों से जुड़ा होता है, लेकिन यहां उनका सहज व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. चाय पीने के दौरान मुख्यमंत्री ने डेरी संचालक और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की. उन्होंने स्थानीय कारोबार से जुड़े पहलुओं और आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली. उनके इस कदम को स्थानीय छोटे कारोबारियों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन के संदेश के तौर पर देखा गया.
चाय की चुस्की के साथ कारोबार की बात
मिलन डेरी में मुख्यमंत्री ने केवल चाय का आनंद नहीं लिया, बल्कि स्थानीय कारोबारियों से सीधे संवाद भी किया. उन्होंने दुकानदारों से उनके कामकाज के बारे में पूछा और स्थानीय स्तर पर कारोबार करते समय आने वाली जरूरतों को समझने की कोशिश की. मुख्यमंत्री का यह अंदाज इसलिए भी खास रहा क्योंकि बातचीत बिल्कुल सहज माहौल में हुई. आसपास मौजूद नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री को करीब से देखा और उनकी इस सादगी को महसूस किया. धामी ने इस दौरान स्थानीय उत्पादों और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. उनका कहना था कि अपने आसपास मौजूद स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों, उद्यमियों और उत्पादों को प्राथमिकता देने से स्थानीय बाजार को मजबूती मिलती है. इससे छोटे कारोबारियों का हौसला बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर भी तैयार होते हैं.
लोकल को अपनाने से अर्थव्यवस्था मजबूत
मुख्यमंत्री ने ‘लोकल फॉर वोकल’ को सिर्फ एक अभियान या नारे तक सीमित रखने के बजाय इसे आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्थानीय दुकानों और उत्पादों को बढ़ावा देना सभी की साझा जिम्मेदारी है. जब लोग अपने क्षेत्र में बने सामान और स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका फायदा सीधे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था को मिलता है. छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के लिए ग्राहकों का समर्थन उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लोकल फॉर वोकल’ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव बन सकता है. स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. यही वजह है कि सरकार स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर लगातार जोर दे रही है.
उत्तराखंड के हुनर को बाजार देने पर जोर
उत्तराखंड की पहचान सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन से नहीं, बल्कि यहां के स्थानीय उत्पादों, कारीगरों के हुनर और उद्यमिता से भी जुड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं और उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है. सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. स्थानीय दुकानदारों और उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलने से इसका लाभ व्यापक स्तर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. छोटे कारोबारियों का काम जितना मजबूत होगा, उतनी ही स्थानीय बाजार की गतिविधियां बढ़ेंगी. मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना इसी सोच को जमीन पर सामने रखने वाला सहज उदाहरण बना. इस दौरान स्थानीय लोगों और कारोबारियों के साथ उनका संवाद भी इसी जुड़ाव को दिखाता नजर आया.
सादगी से दिया बड़ा संदेश
मेलाघाट रोड पर पैदल चलना और फिर स्थानीय मिलन डेरी में रुककर चाय पीना मुख्यमंत्री धामी के लिए भले ही एक सहज पल रहा हो, लेकिन इसने स्थानीय कारोबार को लेकर बड़ा संदेश जरूर दिया. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्थानीय उत्पादों, दुकानों और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने में हर व्यक्ति की भूमिका है. ‘लोकल फॉर वोकल’ तभी मजबूत होगा, जब सरकार की कोशिशों के साथ आम लोग भी स्थानीय चीजों और कारोबार को प्राथमिकता देंगे. स्थानीय खरीदारी से बाजार में पैसा स्थानीय स्तर पर घूमता है और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. खटीमा में मुख्यमंत्री का यह सहज अंदाज इसी भावना को सामने लाता नजर आया. मिलन डेरी पर चाय की चुस्कियों के बीच हुआ संवाद स्थानीय कारोबारियों के लिए सम्मान और प्रोत्साहन का संदेश बन गया.