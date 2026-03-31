Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3160540
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

कानून व्यवस्था पर सीएम धामी का सख्त एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज

Uttarakhand News: देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानून व्यवस्था पर सीएम धामी का सख्त एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज

Uttarakhand News: देहरादून में हाल ही में हुई कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोबन सिंह उप,  उप आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 मसूरी, जनपद-देहरादून और प्रभारी कुठालगेट चौकी उपनिरीक्षक ना.पु अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए और सभी अवांछित एवं हुड़दंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि रोड रेज, फायरिंग, और देर रात तक चलने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए. मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पूरी सख्ती और मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.देहरादून में हालिया घटना के बाद संबंधित अधिकारियों के निलंबन को इसी सख्ती का उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली. मुख्य सचिव ने रोड रेज और हुड़दंग की घटनाओं के बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं रोकने के लिए निगरानी बढ़ाए जाने और हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने देहरादून शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गस्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने एसएसपी देहरादून को अपने सभी थानेदारों को पीक ऑवर में गस्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि डे - नाईट पेट्रोलिंग के साथ ही मॉर्निंग पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए. मुख्य सचिव ने बार और रेस्टोरेंट क्लोजिंग के लिए निर्धारित समय को कठोरता से लागू करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में देहरादून को पार्टी और हुड़दंगियों को अड्डा ना बनने दिया जाए, इसके लिए हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई की जाए.

मुख्य सचिव ने बार संचालन के नियमों का पालन ना करने वाले बार और अवैध बार संचालकों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी को मुस्तेदी से ना करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में खुले होम स्टे पर भी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए होम स्टे की मैपिंग की जाए एवं निगरानी रखी जाए कि ये होम स्टे जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए बने थे, कहीं लगातार बार लाइसेंस लेकर इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं. किरायेदारों और पीजी में रहने वालों का भी सघन सत्यापन अभियान चलाया जाए.

TAGS

 Uttarakhand News

Trending news

Kanpur News
CSJM में प्रोफेसर की बेटी से गैंगरेप की कोशिश, क्लासरूम में बंधक बनाकर की छेड़छाड़
Lucknow news
बूचड़खानों पर ताला, गोशालाओं में उजाला.... यूपी में गो-संरक्षण बना आय का नया जरिया
DSP Promotion List
यूपी में 123 इंस्पेक्टर बनाए गए DSP, सीएम योगी ने दिया प्रमोशन का तोहफा
prayagraj news
नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब; लाखों की फर्जी करेंसी और हाईटेक उपकरण बरामद
Barabanki News
पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री संग्राम सिंह वर्मा, 3 बार के विधायक रहे
Hapur News
हापुड़ में हैवानियत की हद! 7 साल के मासूम को ‘चोरी’ के शक में फ्रीजर में ठूंसा, फिर
IAS Rinku Singh Rahi
IAS रिंकू सिंह राही ने क्यों दिया इस्तीफा? शाहजहांपुर में वायरल हुआ था वीडियो
kasganj news
कासगंज में गंगा घाट पर दर्दनाक हादसा; स्नान के दौरान युवक डूबा, सर्च ऑपरेशन जारी
Sonbhadra News
रंजिश थी या रची गई खौफनाक साजिश? सोनभद्र में डबल डेथ से दहशत
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत