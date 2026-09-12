/महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे CM धामी, प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए की पूजा-अर्चना

राज्य चुनें
हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री महालक्ष्मी अष्टभुजा मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. उन्होंने मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर प्रदेश और देशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निरंतर प्रगति और जनकल्याण के लिए भी प्रार्थना की. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नैनीताल जिले के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित बेरीपड़ाव में श्री महालक्ष्मी अष्टभुजा मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री ने मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की.
देश-प्रदेश की खुशहाली मांगी
पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री ने देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. उन्होंने उत्तराखंड की निरंतर प्रगति और जनकल्याण के लिए भी मां महालक्ष्मी से प्रार्थना की.
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मंदिर पहुंचे. उनके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा भी मौजूद रहे.
जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु पहुंचे
मंदिर में विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने के दौरान धार्मिक माहौल में पूजा-अर्चना संपन्न हुई.
अमर शहीदों को नमन
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा. राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक भावी पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे.