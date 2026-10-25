/पिथौरागढ़ को 284 करोड़ की सौगात, धामी ने किया 33 योजनाओं का लोकार्पण और 34 का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है. इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या एक लाख से अधिक होने की संभावना है. इससे होमस्टे, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से गुंजी और आदि कैलाश की यात्रा आसान हुई है. उन्होंने क्षेत्र में धार्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जरूरत बताई. सरकार का जोर सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोलने पर है.