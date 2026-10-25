/पिथौरागढ़ को 284 करोड़ की सौगात, धामी ने किया 33 योजनाओं का लोकार्पण और 34 का शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ में 284 करोड़ रुपये से अधिक की 67 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें 105.30 करोड़ रुपये की 33 योजनाओं का लोकार्पण और 178.76 करोड़ रुपये की 34 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है. मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए नौ नई घोषणाएं भी कीं. कार्यक्रम में उद्योग, कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभाग की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक के चेक बांटे गए. धामी ने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. सरकार की प्राथमिकता सीमांत क्षेत्रों का विकास करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है. यहां एमबीबीएस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इससे सीमांत क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सीमांत सेवा फाउंडेशन के सीमांत नेत्र चिकित्सालय में ऑप्टिकल बायोमीटर का शुभारंभ किया. इससे मरीजों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने डीडीहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय बनाने और मवानी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की.
सड़क और हवाई संपर्क पर जोर
धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ में सड़क और हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है. पिथौरागढ़-बांस-आंवलाघाट सड़क और पुल बनने से गंगोलीहाट की दूरी कम होगी. इससे हाट कालिका मंदिर तक पहुंचना भी आसान होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी, दिल्ली और देहरादून तक हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया गया है. नैनीसैनी हवाई अड्डे को करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है. उन्होंने नैनीसैनी देवत से कनारी पाभैं तक सड़क सुधारने और कैलीगाड़ पुल से बेस अस्पताल तक सड़क के सुधारीकरण व हॉटमिक्स कार्य की घोषणा की. चण्डाक-छेड़ा दिगतोली सड़क को सुधारने और चौड़ा करने की भी घोषणा की गई.
आदि कैलाश यात्रा से रोजगार की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है. इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या एक लाख से अधिक होने की संभावना है. इससे होमस्टे, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से गुंजी और आदि कैलाश की यात्रा आसान हुई है. उन्होंने क्षेत्र में धार्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जरूरत बताई. सरकार का जोर सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोलने पर है.
नौ घोषणाओं में पेयजल और मंदिर भी शामिल
मुख्यमंत्री ने नौ घोषणाओं में मूनाकोट के रियांसी में राजकीय महाविद्यालय खोलने और अस्कोट लिफ्ट पेयजल योजना का काम कराने की बात कही. ज्याला मंदिर, छाना पाण्डेय में सीसी मार्ग बनेगा और ग्राम चिमुशी में गाड़ देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके मुताबिक, नकल विरोधी कानून के तहत 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है और प्रदेश में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं. उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना का भी उल्लेख किया. कार्यक्रम में विधायक बिशन सिंह चुफाल, फकीर राम टम्टा और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे.