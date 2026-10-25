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पिथौरागढ़ को 284 करोड़ की सौगात, धामी ने किया 33 योजनाओं का लोकार्पण और 34 का शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में 284 करोड़ रुपये से अधिक की 67 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और शिक्षा से जुड़ी नौ नई घोषणाएं भी कीं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 25, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:26 PM IST
पिथौरागढ़ को 284 करोड़ की सौगात, धामी ने किया 33 योजनाओं का लोकार्पण और 34 का शिलान्यास

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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