/रुद्रपुर में पंजाबी गौरव सम्मेलन, धामी बोले- तराई को नई पहचान देने में सिख समाज का बड़ा योगदान

रुद्रपुर में आयोजित पंजाबी गौरव सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख और पंजाबी समाज के राष्ट्र निर्माण और तराई के विकास में योगदान को सराहा. उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज की मेहनत, उद्यमशीलता, सेवा, साहस और राष्ट्रभक्ति देश की बड़ी ताकत है. धामी ने कहा कि सिख गुरुओं का जीवन अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जरूरतमंदों की सेवा करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है. इस दौरान उन्होंने गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक करीब 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे काम का भी जिक्र किया.