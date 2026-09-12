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रुद्रपुर में पंजाबी गौरव सम्मेलन, धामी बोले- तराई को नई पहचान देने में सिख समाज का बड़ा योगदान

रुद्रपुर में आयोजित पंजाबी गौरव सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख और पंजाबी समाज के राष्ट्र निर्माण और तराई के विकास में योगदान को सराहा. उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज की मेहनत, उद्यमशीलता, सेवा, साहस और राष्ट्रभक्ति देश की बड़ी ताकत है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 12, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:20 PM IST
रुद्रपुर में पंजाबी गौरव सम्मेलन, धामी बोले- तराई को नई पहचान देने में सिख समाज का बड़ा योगदान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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