/रुद्रपुर में पंजाबी गौरव सम्मेलन, धामी बोले- तराई को नई पहचान देने में सिख समाज का बड़ा योगदान

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रुद्रपुर में आयोजित पंजाबी गौरव सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख और पंजाबी समाज के राष्ट्र निर्माण और तराई के विकास में योगदान को सराहा. उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज की मेहनत, उद्यमशीलता, सेवा, साहस और राष्ट्रभक्ति देश की बड़ी ताकत है. धामी ने कहा कि सिख गुरुओं का जीवन अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जरूरतमंदों की सेवा करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है. इस दौरान उन्होंने गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक करीब 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे काम का भी जिक्र किया.
रुद्रपुर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर ‘वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह’ के जयकारों से परिसर गूंज उठा. सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया.
राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी समाज ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर देश के विकास में अहम योगदान दिया है. सीमा पर देश की रक्षा से लेकर खेतों में अन्न उत्पादन, उद्योग और व्यापार को गति देने तक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आपदा के समय सेवा कार्यों में भी पंजाबी और सिख समाज आगे रहा है. उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र को बसाने, विकसित करने और यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है.
गुरुओं की विरासत का जिक्र
धामी ने कहा कि सिख गुरुओं की महान परंपरा भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत है. गुरु साहिबान का जीवन अन्याय के आगे न झुकने, मानवता की रक्षा करने और सेवा की भावना के साथ राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि सिख परंपरा ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की जीवंत मिसाल है.
केंद्र के फैसलों को गिनाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिख समाज की आस्था और गौरवशाली परंपराओं के सम्मान की दिशा में कई काम किए हैं. उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर, लंगर को करों से मुक्त करने, श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी अंशदान की स्वीकृति और वीर बाल दिवस जैसे फैसलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं.
हेमकुंड साहिब रोपवे पर जोर
उत्तराखंड के साथ सिख समाज के आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह के पवित्र चरण उत्तराखंड की धरती पर पड़े हैं. हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा हैं. उन्होंने बताया कि गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक करीब 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ा है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं और दूसरे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान होने की उम्मीद है.
तराई के विकास को याद किया
मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि पंत ने तराई क्षेत्र को बसाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.
युवाओं को दिया संदेश
धामी ने युवाओं से गुरु साहिबान के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन, साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. आधुनिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के साथ अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहना भी जरूरी है. सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां विकास के साथ विरासत का सम्मान और प्रगति के साथ सामाजिक समरसता कायम रहे.
नितिन नवीन ने कहा कि सिख समाज ने राष्ट्र निर्माण में हमेशा अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने में सिख समाज समेत हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है.
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख, विधायक शिव अरोड़ा, त्रिलोक चीमा, अरविंद पांडे, मेयर विकास शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे.