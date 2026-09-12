/हरिद्वार का ऋषिकुल बनेगा आयुर्वेद-योग का बड़ा केंद्र, 2 साल में पूरा होगा कायाकल्प; धामी ने दिया ये प्लान

हरिद्वार के ऋषिकुल को आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, ऋषिकुल के मास्टर प्लान की समीक्षा की. उन्होंने आयुर्वेद, मेडिकल टूरिज्म, योग, ज्योतिष और वैदिक गणित को परियोजना में खास जगह देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी काम चरणबद्ध तरीके से किए जाएं और पूरे प्रोजेक्ट को दो साल के भीतर पूरा किया जाए.