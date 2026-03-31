बुलडोजर से स्वागत, सड़कों पर सैलाब.. CM धामी के रोड शो में दिखा दम

Pushkar Singh Dhami Roadshow: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर से सड़क मार्ग के जरिए खटीमा पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत बेहद खास और अलग अंदाज में देखने को मिला.
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Pushkar Singh Dhami Roadshow: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर से सड़क मार्ग के जरिए खटीमा पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत बेहद खास और अलग अंदाज में देखने को मिला. कई जगहों पर लोगों ने बुलडोजर के जरिए उनका अभिनंदन किया, जो पूरे यात्रा मार्ग में चर्चा का विषय बना रहा.
सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब
मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया. काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा और सितारगंज समेत कई शहरों और कस्बों में लोग घंटों पहले से सड़कों के किनारे खड़े होकर उनके आने का इंतजार करते दिखे.
फूल-मालाओं से स्वागत
यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने जगह-जगह फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया. हर स्थान पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा माहौल जनसैलाब में बदल गया. लोगों में अपने नेता से मिलने और उन्हें देखने की खास उत्सुकता दिखाई दी.
मजबूत जनसमर्थन
जगह-जगह आयोजित स्वागत कार्यक्रमों से साफ नजर आया कि राज्य की जनता सरकार की नीतियों और फैसलों के साथ खड़ी है. यह यात्रा केवल एक दौरा नहीं बल्कि जनता के साथ सीधा संवाद और जुड़ाव का माध्यम भी बनती नजर आई.
जनता के स्नेह से मिली नई ऊर्जा: धामी
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जनता का यह स्नेह और विश्वास उन्हें प्रदेश के विकास और जनसेवा के लिए और अधिक प्रेरित करता है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संतुलित और समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके.