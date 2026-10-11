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नवरात्रि के पहले दिन सीएम धामी ने की मां दुर्गा की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए मांगी खुशहाली

उत्तराखंड में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जा रही है. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मां दुर्गा की पूजा की.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 11, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 03:57 PM IST
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