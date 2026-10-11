/नवरात्रि के पहले दिन सीएम धामी ने की मां दुर्गा की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए मांगी खुशहाली

शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दौरान भक्त नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है. श्रद्धालु घरों और मंदिरों में पूजा-पाठ करते हैं. कई लोग इन दिनों व्रत भी रखते हैं. मान्यता है कि मां दुर्गा की आराधना से जीवन में सुख-शांति आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.