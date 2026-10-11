/नवरात्रि के पहले दिन सीएम धामी ने की मां दुर्गा की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए मांगी खुशहाली

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उत्तराखंड में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जा रही है. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मां दुर्गा की पूजा की. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता रानी से प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए की प्रार्थना
मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि प्रदेश में सभी लोग सुख और शांति के साथ जीवन बिताएं. उन्होंने राज्य के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. नवरात्रि को मां दुर्गा की आराधना का खास अवसर माना जाता है. इन नौ दिनों में भक्त मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.
प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बने रहने की कामना की. साथ ही प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की. नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी के लिए खुशहाली की कामना करते हुए त्योहार की बधाई दी.
नौ दिनों तक होती है मां दुर्गा की आराधना
शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दौरान भक्त नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं. नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है. श्रद्धालु घरों और मंदिरों में पूजा-पाठ करते हैं. कई लोग इन दिनों व्रत भी रखते हैं. मान्यता है कि मां दुर्गा की आराधना से जीवन में सुख-शांति आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.