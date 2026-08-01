/थारू समाज संवाद में सीएम धामी ने सुनीं समस्याएं, शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं पर दिया जोर

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Khatima Tribal Development: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि सरकार और थारू समाज के बीच विश्वास तथा विकास की साझेदारी को मजबूत करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि उनका थारू समाज से वर्षों पुराना आत्मीय रिश्ता है और खटीमा से उनका विशेष जुड़ाव रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर योजनाओं को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए लागू सख्त कानून और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का भी उल्लेख करते हुए जनजागरूकता पर जोर दिया.
जनजातीय विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि अटल आवास योजना में आय सीमा को व्यावहारिक बनाया गया है और घर निर्माण की लागत भी बढ़ाई गई है. उधम सिंह नगर में इस योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत पहले चरण में 824 और दूसरे चरण में 101 आवास बनाए गए हैं. इसके अलावा आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड किया जा रहा है और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.
महिलाओं और युवाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विद्यालय और छात्रावास का निर्माण हो रहा है. गदरपुर में 100 बेड का बालक छात्रावास बनाया जा रहा है और थारू राजकीय इंटर कॉलेज में खेल मैदान के सौंदर्यीकरण, ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण और भवन मरम्मत के कार्य भी चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. महिलाओं को चक्रीय निधि और निवेश सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.
हर परिवार तक विकास पहुंचाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 10 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं पूरी की गई हैं. हजारों परिवारों को पेयजल, बिजली और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. सितारगंज में थारू विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर वास्तविक बदलाव लाने का काम करती है. संवाद कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समाज की संस्कृति, परंपराओं और विकास को नई पहचान देने का काम किया है.