/थारू समाज संवाद में सीएम धामी ने सुनीं समस्याएं, शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 10 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं पूरी की गई हैं. हजारों परिवारों को पेयजल, बिजली और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. सितारगंज में थारू विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर वास्तविक बदलाव लाने का काम करती है. संवाद कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समाज की संस्कृति, परंपराओं और विकास को नई पहचान देने का काम किया है.