/उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, सेलाकुई में 20.55 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सेलाकुई स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर में 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें 20.21 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का शिलान्यास और 34 लाख रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण शामिल है. परिसर में प्रशासनिक भवन, एम्फीथिएटर और नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी. वहीं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार और दंत चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया.
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में नई सुविधाएं बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में आगे काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा और संवेदनशीलता का विशेष महत्व है.
मेडिकल कॉलेजों पर जोर
धामी ने कहा कि प्रदेश में पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और दो निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित हो रहे हैं. देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है. वहीं ऊधमसिंह नगर के किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण हो रहा है. दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.
युवाओं को विदेश में नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ा रही है. युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान और वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला. जर्मनी में नौकरी पाने वाली सपना राणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा अपने कौशल से विदेशों में भी पहचान बना रहे हैं.
35 हजार को सरकारी नौकरी
धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. उनके मुताबिक पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी मिली है. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. भानु दुग्गल और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.