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उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, सेलाकुई में 20.55 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाकुई में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर में 20.55 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने पर भी काम हो रहा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 19, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 07:58 PM IST
उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, सेलाकुई में 20.55 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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