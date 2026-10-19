/उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, सेलाकुई में 20.55 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ

धामी ने कहा कि प्रदेश में पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और दो निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा नौ नर्सिंग कॉलेज और तीन नर्सिंग स्कूल संचालित हो रहे हैं. देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है. वहीं ऊधमसिंह नगर के किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण हो रहा है. दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.