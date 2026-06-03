पहाड़ पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन कल, राहुल गांधी की अल्मोड़ा जनसभा से बदलेगा माहौल?

Uttarakhand News: संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. कांग्रेस इस रैली को साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत के तौर पर देख रही है. पार्टी का दावा है कि जनसभा में दस हजार से अधिक लोगों की भागीदारी होगी. राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई बड़े नेता अल्मोड़ा में डेरा डाले हुए हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की यह रैली संगठन को नई ऊर्जा देने का काम करेगी.

कांग्रेस संगठन पूरी तरह सक्रिय

अल्मोड़ा में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसभा को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी उत्साह है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और प्रदेश में मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने जाएगी.

'राहुल को सुनने के लिए लोग उत्साहित'

राहुल गांधी की जनसभा में हल्द्वानी से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की तैयारी है. कांग्रेस का दावा है कि हल्द्वानी क्षेत्र से करीब एक हजार लोग अल्मोड़ा जाएंगे. हल्द्वानी विधायक सुमित ह्रदयेश ने कहा कि राहुल गांधी का संबोधन देश और उत्तराखंड के मौजूदा हालात को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा. उन्होंने कहा कि जनता राहुल गांधी के विचारों को सुनने के लिए उत्साहित है और रैली ऐतिहासिक साबित होगी.

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विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत होगी

कांग्रेस इस जनसभा के जरिए जहां कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है. वहीं, इसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीतिक शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है. अब सभी की निगाहें 4 जून को अल्मोड़ा में होने वाली राहुल गांधी की इस बहुप्रतीक्षित जनसभा पर टिकी हैं.

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